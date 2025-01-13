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Тенденция неутешительная: оккупанты продвинулись и контролируют часть Торецка

Мария Николишин
13 января 2025, 23:06
104
Фиксация российской пехоты происходит между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах населенного пункта.
Тенденция неутешительная: оккупанты продвинулись и контролируют часть Торецка
Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Главное:

  • Россияне продвинулись в Торецке
  • Активные бои продолжаются в центральной части города
  • Также бои продолжаются в микрорайоне "Забалка"

Армия страны-агрессора России снова ощутимо продвинулась вперед в Торецке Донецкой области и контролирует уже большую часть города. Об этом пишет DeepState.

Отмечается, что в целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль.

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Аналитики отметили, что продолжаются активные бои в центральной части города, где много многоэтажек.

"К сожалению, буквально все они перешли под контроль врага", - пишет DeepState.

Кроме того, происходит частая фиксация российской пехоты между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах населенного пункта. Эти два района застроены частным сектором, в котором россияне постоянно пытаются укрыться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города.

"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки. Поражение по оккупантам в большинстве случаев осуществляется fpv-дронами и сбросами с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который россияне практически весь оккупировали. Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но украинские подразделения, которые держат оборону в данной зоне ответственности, "умножают все попытки врага на ноль".

Тенденция неутешительная: оккупанты продвинулись и контролируют часть Торецка
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что продвижение оккупантов в районе Курахово замедлилось после того, как противник занял Кураховскую ТЭС и трубные заводы.

Аналитик Андрей Крамченков заявил, что армия страны-агрессора России осуществляет попытки продвижения с юга от Покровска, чтобы обойти город. Уже зафиксировано движение оккупационных сил со стороны населенного пункта Удачное и с юга непосредственно на окраине Покровска. Кроме этого враг продвигается и у соседнего Мирнограда.

Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что вопрос захвата Курахово россиянами остается нерешенным. Об оккупации города пока не заявляли даже российские пропагандистские каналы. Впрочем ситуация здесь действительно сложная.

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DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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