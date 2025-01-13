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Армия РФ сократила количество штурмов на фронте: аналитик объяснил причину

Алёна Воронина
13 января 2025, 10:17
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Однако даже несмотря на меньшее количество штурмов, масштабы потерь, которые несут российские оккупанты, не уменьшились.
Украинские военные, российские военные
Армия РФ сократила количество штурмов на фронте/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, минобороны России

Кратко:

  • Российские захватчики сократили количество штурмов на фронте
  • Однако оккупанты все равно несут серьезные потери на поле боя

Количество штурмов российских оккупантов на фронте в последнее время несколько уменьшилось, однако потери захватчиков до сих пор остаются на достаточно высоком уровне.

Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что если раньше защитники Украины уничтожали тысячу российских оккупантов на 100 наступательных действий, то после того, как количество вражеских штурмов уменьшилось вдвое, масштабы потерь личного состава в армии страны-агрессора РФ не изменились.

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Однако, по мнению Гетьмана, уменьшение количества штурмов, которые проводят оккупанты, в некоторой степени связано с большими потерями, которые несет российская оккупационная армия.

"То количество мобилизованных, которое россияне могут призывать ежемесячно, стало меньше, чем количество уничтоженных. Даже если бы оно было примерно одинаковое, как было несколько месяцев назад, то все равно это подразделения, в которых уничтожается техника, в которых уничтожается живая сила, они становятся уже не укомплектованы в соответствии со штатным расписанием. Та треть, которая осталась, это люди демотивированные, деморализованные, и просто добавить 70% и сделать боевое подразделение практически невозможно", - объяснил военный аналитик.

Он объяснил, что уменьшение количества штурмов может быть связано с тем, что российским оккупантам нужно переформатировать подразделения, которые понесли большие потери в технике и живой силе. А поскольку в РФ сейчас идут новогодние праздники, заниматься такими вопросами российскому военному командованию некогда, отметил Гетьман.

Война в Украине - последние новости

Ранее в DeepState сообщили, что россияне продвинулись возле 8 населенных пунктов Донецкой области. По данным Генштаба, с начала суток 12 января произошло 124 боевых столкновения.

Как сообщал ранее Главред, ВСУ взяли в плен разведчиков - Южная Корея раскрыла последние потери КНДР. Командование КНДР приказывает солдатам совершать самоубийства, чтобы избежать плена.

Напомним, в Forbes сообщили, что ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска. Пока нет информации о российских потерях в Новогродовке, но они могут быть тяжелыми.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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