Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

Главное:
- Взрывы раздавались в Ростовской, Волгоградской, Белгородской областях и Краснодарском крае
- Минобороны РФ отрапортовало об "успешном уничтожении дронов", умалчивая последствия
В ночь на 8 февраля в нескольких регионах России прогремели взрывы. Местные жители заявили об "атаках дронов".
Среди объектов, которые подверглись ударам, были нефтеперегонная станция в Волгоградской области и нефтеперекачивающая станция в Ростовской области. Тем временем российские медиа начали распространять сообщения об "ударах ВСУ по жилым домам" в Ростове-на-Дону и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.
Утром 8 февраля российское минобороны опубликовало в Telegram традиционный отчет об "отраженной террористической атаке ВСУ". По официальной версии, за ночь "было уничтожено и перехвачено 36 украинских беспилотников" в Ростовской, Волгоградской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Однако о последствиях этих событий в отчете не упоминалось.
На местах все же признавали, что "обломки" достигли российских регионов и имели определенные последствия.
Взрывы в Ростовской области
Так, в Ростовской области, по информации МО РФ, было сбито 18 дронов. Отдельные российские медиа осторожно сообщали, что "сбитые дроны" атаковали нефтеперекачивающую станцию вблизи Черткова.
"Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуированы 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы", - отмечалось в одних из сообщений, без лишних подробностей.
БПЛА ВСУ атаковали также поселок Чертково. Главной целью была промежуточная нефтеперекачивающая станция, которая находится в 8 километрах от населенного пункта.
Особое внимание российские пропагандисты уделили взрывам в Ростове-на-Дону. Там местные паблики вместе с губернатором Ростовской области фактически "дискредитировали российскую армию", сообщив, что "сбитые" дроны все же атаковали город.
"Прошлой ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, а также их обломков, повреждения получили объекты на земле. По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах", - сообщил и.о. губернатора Юрий Слюсарь в соцсетях.
По их данным, атака началась в 02:15 ночи по местному времени. Взрывы прогремели в центре города, а "один из сбитых дронов упал на Сельмаше".
"На Сельмаше в результате взрывной волны и падения обломков в нескольких домах выбиты стекла и балконы, разбиты витрины аптек и магазинов. Фрагменты дрона лежат на дороге. Движение перекрыто", - пишут каналы.
В 14 многоэтажных домах выбиты окна, и городская администрация объявила о внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Взрывы в Волгоградской области
Неспокойной была ночь и в Волгоградской области. МО РФ заявило о "перехвате 11 БПЛА".
"Атака БПЛА была отражена ночью на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров. Пожара в результате падения обломков не возникло, повреждений жилых объектов и пострадавших нет", - говорится в сообщениях росСМИ.
Взрывы в Краснодарском крае
Также появилась информация о нескольких взрывах над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае.
"Местные жители рассказали, что звуки, похожие на БПЛА, начали появляться около 02:40 ночи - было слышно не менее 5 громких взрывов и видны яркие вспышки в небе. Сработала система ПВО по воздушным целям. На место прибыли экстренные службы. Взрывы были слышны даже в хуторах Губернаторском (14 км от Славянска-на-Кубани) и Бараниковском (10 км от города)", - сообщали местные паблики.
Некоторые пропагандистские СМИ решили усилить панику, заявляя, что "ВСУ атаковали жилые дома", в результате чего "при падении обломков в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна".
МО РФ также сообщило, что над Краснодарским краем были "сбиты" два дрона.
Взрывы в Белгородской области
Еще одним регионом, где российская ПВО действовала против беспилотников, стала Белгородская область. Там, по официальной версии, было "уничтожено" 5 БпЛА. Однако о последствиях атаки ни местные власти, ни российские медиа не сообщали никакой информации.
Взрывы в России - последние новости
Как ранее сообщал Главред, недавно в РФ зафиксированы были мощные пожары. Так, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.
Впоследствии Генштаб раскрыл подробности удара по НПЗ на юге РФ. Оказалось, что этот завод по первичной переработке нефти и производства нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.
Как рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России. Таким образом, по его словам, экономике России будет труднее справляться с тем, чтобы обеспечивать фронт.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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