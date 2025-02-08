Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: детали

Кратко:
- Дрон оккупантов ночью попал в частный дом в Сумах, вспыхнул пожар
- Пожар удалось потушить, сейчас проводится разбор завалов
- Информация о пострадавших не поступала
Российский дрон в ночь на субботу, 8 февраля, попал в частный дом, вспыхнул пожар.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. Он отметил, что сейчас проводится разбор завалов и ликвидация последствий атаки.
"В Сумах этой ночью российский беспилотник попал в частный дом, из-за чего начался пожар. Сейчас на месте работают спасатели, полицейские и медики. Проводится разбор завалов и ликвидация последствий атаки. Информация о количестве пострадавших и уровне разрушений сейчас уточняется", - сообщил Кобзарь.
В ГСЧС Украины рассказали, что пожар в частном доме был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
"В Сумах ликвидировали пожар в жилом доме, возникший из-за вражеского удара. В результате попадания беспилотника, значительные разрушения получил частный жилой дом. Также происходило горение на большой площади. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в ГСЧС.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 февраля был сбит 81 вражеский дрон из 112 - от воздушной атаки РФ пострадали три области. Силы ПВО сбивали беспилотники в 13 украинских областях.
Также ранее сообщалось, что тела доставали из-под завалов - Россия нанесла удар КАБами по жилому дому. Агрессоры сбросили три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом.
Напомним, РФ во второй раз запустила "Орешник" по Украине, но есть нюанс - в Forbes раскрыли детали. Сообщалось, что Россия, вероятно, осуществила второй запуск баллистической ракеты "Орешник". Однако эта ракета не достигла цели и взорвалась на территории страны-агрессора. Позже появилась первая реакция Украины на эту информацию. В ЦПД опровергли такую информацию и отметили, что материал американского издания Forbes построен не на фактических данных, а лишь на предположениях Сазонова.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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