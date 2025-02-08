'Путин не хочет переговоров': глава МИД Британии сказал, сколько продлится война

Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров, отметил Дэвид Лемми.

https://glavred.info/ukraine/putin-ne-hochet-peregovorov-glava-mid-britanii-skazal-skolko-prodlitsya-voyna-10637801.html Ссылка скопирована

Война в Украине продлится еще несколько месяцев / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Ключевые тезисы Лемми:

Путин не проявляет желания вести переговоры

Война на истощение может продолжаться еще несколько месяцев видео дня

Быстрое прекращение боевых действий в Украине маловероятно. Лидер РФ Владимир Путин не стремится к переговорам, поэтому война на истощение, вероятно, продлится еще несколько месяцев. Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Дэвид Лемми, пишет The Guardian.

"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это потому, что наша оценка, которую, я уверен, разделяют США, заключается в том, что Путин не проявляет абсолютно никакого желания вести переговоры и доводить эту войну до конца", - заявил он.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками в Киеве британский дипломат считает, что быстрого прекращения боевых действий не будет, несмотря на то, что администрация США обещает как можно быстрее завершить войну в Украине. Лемми подчеркнул, что украинские защитники ведут борьбу за будущее своей страны и этот процесс продлится еще несколько месяцев.

"Правда заключается в том, что молодые мужчины и женщины, которые составляют украинскую армию, борются за будущее своей страны на местах и это продлится еще несколько месяцев... Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров. Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Я очень четко осознаю, что Путин пока не демонстрирует никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев", - добавил министр иностранных дел Великобритании.

Переговоры и завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе в Вашингтоне. Кроме того, он допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ранее имел с ним "хорошие отношения".

Зеленский стремится встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без ее участия. Он подчеркнул, что главным вопросом обсуждения с американским лидером должны стать гарантии безопасности.

Тем временем в Москве подтверждают предстоящую встречу Трампа и Путина. Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время, а их подготовка уже находится "на продвинутой стадии".

В то же время Вашингтон рассматривает возможность усиления санкционного давления на Москву. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что действующие санкции США влияют на экономику РФ лишь на 3 балла из 10 возможных, а потому могут быть существенно усилены, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

Читайте также:

Кто такой Дэвид Лемми? Дэвид Линдон Лемми - британский юрист и политик-лейборист, который с 2024 года занимает должность министра иностранных дел. Член парламента от Тоттенхэма с 2000 года. пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред