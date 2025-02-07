Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

Вы узнаете:
- Украина предлагает не "отдавать" свои ресурсы США
- На каких условиях США получит доступ к редкоземельным ресурсам Украины
США могут разрабатывать месторождения полезных ископаемых на украинской территории, но только совместно с Украиной.
С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает не "отдавать" свои ресурсы США, а оформить взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.
По словам Зеленского, "американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать". Они "должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь", добавил Зеленский.
Также президент отметил, что также хотел бы поговорить об этом с Трампом.
Ранее сообщалось о том, что Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке. Дональд Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах, стоимость которых составляет 7 триллионов долларов. Трампа могут интересовать уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.
Как сообщал Главред, Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.
Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.
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