По словам Зеленского, "американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать".

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Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

Украина предлагает не "отдавать" свои ресурсы США

На каких условиях США получит доступ к редкоземельным ресурсам Украины

США могут разрабатывать месторождения полезных ископаемых на украинской территории, но только совместно с Украиной.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

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Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает не "отдавать" свои ресурсы США, а оформить взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.

По словам Зеленского, "американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать". Они "должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь", добавил Зеленский.

Также президент отметил, что также хотел бы поговорить об этом с Трампом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке. Дональд Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах, стоимость которых составляет 7 триллионов долларов. Трампа могут интересовать уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

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