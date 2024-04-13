4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

В Украине уже в следующем году придется вводить графики почасовых отключений по меньшей мере в 12 областях.

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4 области зимой могут остаться без электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине могут начаться графики почасовых отключений, а некоторые регионы будут сидеть без света уже зимой. Об этом заявил эксперт по энергетике Андрей Закревский, сообщает Еспресо.

Он отмечает, что Украине срочно нужно сделать дополнительные пересечения через Днепр, иначе 4 области могут остаться совсем без электричества. Сейчас уже известно о том, что в следующем году аж 12 областей Украины будут вынуждены утвердить графики почасовых отключений сроком более чем на 6 часов в сутки.

"Что касается таких областей, то это Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская - там гарантированно будут отключения. Если мы не сделаем дополнительные пересечения через Днепр, то будут 4 области совсем без электроэнергии", - сказал Закревский. видео дня

Он добавил, что в Украине осталось лишь 12% маневренной генерации по сравнению с тем, что было еще месяц назад. Сейчас остались только атомные электростанции.

Электрикам удалось восстановить два единственных трансформаторных узла на юге страны, но они находятся под угрозой новых ударов.

"Конечно, по этим узлам ударят. Я сказал, что в Николаевской, Херсонской и Одесской областях не будет света зимой, потому что мы там не рассредоточили эти узлы. Сразу могу сказать, что враг 100% по ним ударит, а еще будет бить по пересечениям, которые будут идти через Киев и дальше через Днепр", - добавил Закревский.

Удар РФ по ТЭС - последние новости

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная - от значительного до полного. Пока нельзя точно оценить масштаб повреждений, необходимое для восстановления время.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

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