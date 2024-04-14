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"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

Юрий Берендий
14 апреля 2024, 13:16обновлено 14 апреля, 14:19
Гуменюк отметила, что главной задачей Сил обороны на Юге Украины остается уничтожение группировок врага в тылу для предотвращения пополнения ресурсов.
'Техника к чему-то готовится': Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге
Гуменюк предупредила об угрозе наступления РФ на новом направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты активизировались в районе Старомайорского Донецкой области. Однако, враг пока не применяет бронетехнику для наступления на позиции украинских военных, что может свидетельствовать о "подготовке" войск РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы видим, что они проводят мощные ротации, это означает, что у них не все очень хорошо и спокойно в их войске и это мы знаем из-за того, что результаты нашего противодействия их штурмовым действиям приводят к большим потерям. И мы сейчас наблюдаем, что активность они акцентировано перенесли ближе к востоку. Даже в нашей зоне ответственности больше штурмовой активности в направлении Старомайорского, ближе все же к Донецкой области", - рассказала она.

По ее словам, это подтверждается тем, что за последние сутки был зафиксирован один штурм в районе Работино и семь в районе Старомайорского.

видео дня

"Это большая разница и концентрация врага. Но характерно то, что бронетехнику россияне пока не применяют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства, баги, мотоциклы. А в этом смысле (наступления, - ред) техника к чему-то готовится", - отметила Гуменюк.

Относительно техники, она указала, что украинские силы обороны имеют информацию о ее количестве и размещении у врага, поскольку она распределена различными эшелонами и не вся концентрируется ближе к линии фронта.

Гуменюк отметила, что задача Сил обороны Украины сейчас заключается в нейтрализации вражеского потенциала перед тем, как враг использует его в наступлении.

"Мы продолжаем точечную работу по глубоким тылам врага для того, чтобы ему не было что подтягивать как ресурс", - пояснила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Наступление РФ на Юге - последние заявления Гуменюк

Пресс-секретарь Вооруженных сил южной Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия продолжает терроризировать не только постоянными артиллерийскими обстрелами вдоль линии соприкосновения, но и с помощью различных типов беспилотников: от FPV, которыми атакует передовые территории, до барражирующих снарядов.

Российские оккупанты, планируя летнее наступление на востоке Украины, собираются нападать с двух направлений, сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в отставке Роман Свитан.

В последние дни российские войска усилили атаки на Запорожском направлении, пытаясь выровнять линию фронта на этом отрезке боевых действий, рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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