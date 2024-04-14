В Раде объяснили, как украинцы смогут обновить данные без визита в военкомат

Народный депутат Ирина Фриз назвала два способа обновить персональные данные, не приходя в ТЦК и СП (военкомат в просторечии).

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Как можно обновить данные без визита в военкомат: нардеп дала ответ / Коллаж: Главред, фото: unn.ua, ua.depositphotos.com

Народный депутат Ирина Фриз - член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказала в интервью порталу NV, как именно военнообязанные в Украине смогут обновить свои данные, не приходя в ТЦК и СП (в просторечии – военкомат), после вступления в силу принятого 11 апреля 2024 года закона о мобилизации.

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где вам никто не будет вручать повестку. Вы просто обновляете свою контактную информацию, персональные данные. Можно обновить через электронный кабинет, когда он заработает, дистанционно", — заявила Фриз.

По ее словам, повестки через электронный кабинет военнобязанного гражданам Украины вручать не планируется.

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Как говорит Фриз, повестки будут вручать физически или отправлять по почте. Также она сообщила, что возможность обновить данные непосредственно в ТЦК и СП (военкомате) сохранится.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

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