Среди молодежи во Франции 50% готовы воевать в Украине ради своей страны - опрос

Каждый второй представитель французской молодежи был бы готовы стать в ряды армии и воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции.

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Исследование и опрос проводили структуры французского Минобороны / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Каждый второй представитель французской молодежи был бы готовы стать в ряды армии и воевать на территории Украины, если бы это понадобилось для защиты Франции. Результаты такого опроса опубликовало местное издание Le Parisien.

Исследование проводили по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по вопросам международных отношений и стратегии (DGRIS) – учреждений из структуры Минобороны Франции.

Руководитель проекта Анн Мюксель проанализировала серию опросов, проведенное организацию Ipsos среди 2300 французов 18-25 лет еще летом минувшего года.

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Основным был вопрос "Если бы защита Франции требовала ее участия в войне в Украине, готовы ли были бы вы присоединиться для защиты вашей страны". 51% опрошенных, среди которых и парни, и девушки, ответили утвердительно, из которых 17% дали максимально уверенный ответ и 34% ответили "наверное, да".

В вопросе без упоминаний Украины 57% респондентов подтвердили готовность взять в руки оружие для защиты Франции на случай войны.

Около трети опрошенных, 31%, одобрительно относятся к потенциальному участию французских войск в войне на стороне Украины, тогда как среди поколения 50+ таких ‒ 17%.

Заявления президента Франции Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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