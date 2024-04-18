"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУ

Президент отметил, что в апреле появится 10 САУ "Богдана", а в мае и впоследствии их будет еще больше.

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На фронте появится 10 САУ "Богдана" / Колаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Уже в этом месяце на фронте появится 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Богдана". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в мае и в дальнейшем их количество будет расти.

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше", - сказал Зеленский. видео дня

Что известно о САУ "Богдана"? 2С22 "Богдана" - украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, которая стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. Впервые она была задействована в боевых действиях в 2022 году в битве за остров Змеиный. Уже в 2023 году гаубицу официально приняли на вооружение ВСУ. Об этом сообщает Википедия. Отмечается, что 25 февраля 2022 года разработчики "Богданы" получили распоряжение об уничтожении украинской САУ, чтобы она не досталась врагу. В Краматорске разобрали опытный образец на детали и вывезли их в Житомир. Там САУ снова собрали и отправили на фронт. Эти гаубицы использовали также на Бахмутском направлении, а также на севере страны, уничтожив оккупантов, которые обстреливали приграничье Черниговской и Сумской областей. Самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" имеет следующие характеристики: Шасси: КрАЗ-63221 (прототип);

МАЗ-6317, Tatra 815-7 (серия). Вес: 28 т. Обслуга: 5 человек. Скорость движения: по трассе: 80 км/ч;

по пересеченной местности: 30 км/ч. Запас хода: по трассе: 800 км;

по пересеченной местности: 300 км. Характеристики боевой части: калибр: 155 мм;

длина ствола: 52 калибра;

углы возвышения: +5...+65°. Автомат заряжания на 6 снарядов (предусмотрен конструкторской документацией). Скорострельность: 6 выстрелов в минуту (при наличии автомата заряжания). Боезапас: контейнеры на 20 снарядов. Дальность огня: минимальная: 780 м;

максимальная: осколочно-фугасный снаряд: 42 км; активно-реактивный снаряд до 60 км.

Президент также отметил, что украинские военные нанесли оккупантам очень болезненные потери своими ударами по Крыму.

"Был доклад Главкома Сырского о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму. Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "калибров", на Каспий", - добавил он.

Зеленский добавил, что у Украины уже есть собственные разработки, которые могут справиться с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах.

Когда США проголосуют помощь Украине - главные новости:

Палата представителей будет голосовать законопроект о финансировании военной помощи Украине 20 апреля, сказал спикер Палаты Майк Джонсон. Законопроект в поддержку украинского государства американские законодатели рассмотрят отдельным документом. Помощь будет в кредит.

Украина получит $61 млрд и ATACMS в рамках нового закона США о военной помощи. Текст законопроекта предусматривает возможность оплаты пакетов поддержки российскими конфискованными деньгами и списание долгов.

Помощь Украине критически важна, сказал Майк Джонсон. По его словам, Россия способна пойти дальше и атаковать союзников США по Североатлантическому альянсу. Наступил критический момент, когда надо предпринимать решительные действия.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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