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РФ будет бить по максимуму: в ВСУ назвали цели ракетных ударов оккупантов

Алексей Тесля
21 апреля 2024, 17:41
У врага еще остается достаточно много ракет, предупредил Илья Евлаш.
Евлаш, ракета
Илья Евлаш предупредил об угрозе новых ударов РФ / коллаж Главред, скриншоты из видео

Перед передачей Украине истребителей F-16 РФ будет максимально интенсифицировать нанесение ударов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как подчеркнул он в эфире информационного марафона, за последние месяцы враг интенсифицировал массированные атаки по Украине.

"Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, пытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно", - отметил представитель ВС.

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Собеседник также уточнил, что у врага остается достаточно много ракет. Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сразу после производства - с конвейеров.

"Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО различных типов и F-16 нам надо держаться и отражать эти атаки врага", - добавил Евлаш.

Удары РФ по Украине: последние новости по теме

Напомним, что РФ массированно атаковала объекты энергетики. Как сообщили в Укрэнерго, в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

Владимир Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по энергетике. Коммунальные службы, энергетики и ремонтные бригады непрерывно работают, пытаясь ликвидировать последствия ракетной атаки РФ. Почти всюду удалось восстановить стабильное энергоснабжение.

РФ сбросила бомбы на ТЭС в Курахово Донецкой области. Отмечается, что среди пострадавших - две женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет. У них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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