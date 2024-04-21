РФ будет бить по максимуму: в ВСУ назвали цели ракетных ударов оккупантов

У врага еще остается достаточно много ракет, предупредил Илья Евлаш.

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Илья Евлаш предупредил об угрозе новых ударов РФ / коллаж Главред, скриншоты из видео

Перед передачей Украине истребителей F-16 РФ будет максимально интенсифицировать нанесение ударов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как подчеркнул он в эфире информационного марафона, за последние месяцы враг интенсифицировал массированные атаки по Украине.

"Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, пытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно", - отметил представитель ВС.

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Собеседник также уточнил, что у врага остается достаточно много ракет. Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сразу после производства - с конвейеров.

"Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО различных типов и F-16 нам надо держаться и отражать эти атаки врага", - добавил Евлаш.

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Напомним, что РФ массированно атаковала объекты энергетики. Как сообщили в Укрэнерго, в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

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Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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