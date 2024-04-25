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Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

Юрий Берендий
25 апреля 2024, 03:34
Аналитик отмечает, что Силы обороны Украины смогли остановить дальнейшее продвижение российских войск в направлении города Часов Яр.
Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов
Аналитик сообщил о стабилизации ситуации в районе Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска проводят наступательные операции с целью достижения тактических успехов на разных участках фронта, особое внимание врага сосредоточено на Донбассе. Однако, Сил обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в районе города Часов Яр и остановить продвижение оккупантов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Снегирев отмечает, что сейчас сложная обстановка сложилась на Покровском направлении, которое ранее было известно как Авдеевское. Кроме того, по его словам, российские оккупанты увеличили активность на Лиманском и Угледарском направлениях.

"Как видим, основная задача российской оккупационной армии - попытаться использовать "окно возможностей" в момент расширения своего присутствия на театре боевых действий в Донецкой области. Но, несмотря на все усилия захватчиков, последние сообщения из Часового Яра свидетельствуют о том, что ситуацию удалось стабилизировать. Дальнейшего продвижения оккупантов нет", - подчеркнул Снегирев.

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Также, по словам аналитика, с Купянского направления поступают сообщения об успехах Вооруженных сил Украины в районе села Лиман Первый Харьковской области, где удалось отбить от оккупантов ряд позиций и освободить от врага часть территории.

"То есть Силы обороны демонстрируют активный характер не только обороны, но и, соответственно, успешный характер контратак", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, у российских войск нет шансов захватить Часов Яр в Донецкой области ни до 9 мая, ни вообще. Об этом рассказал заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что армия РФ предпринимает попытки прорыва обороны ВСУ в направлении города Часов Яр Донецкой области, продолжаются тяжелые бои.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич сообщил, что оккупанты продвигаются на Часов Яр с трех сторон - со стороны Богдановки, фронтально со стороны Хромового и из Ивановского, которое еще частично под контролем ВСУ.

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