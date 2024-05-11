С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

На северных границах Харьковской области уничтожено не менее 20 единиц бронетехники РФ.

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Враг атакует на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Продвижение российских войск в Харьковской области остановлено на рубежах 2-5 км от границы, при этом оборона развернута и эффективно работает по врагу, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

"К настоящему моменту российские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы", - сообщил он в Facebook.

По данным военного журналиста, россияне пытаются применить тактику инфильтрации - ищут разрывы в наших боевых порядках сил при поддержке ударов авиации и артиллерии.

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"Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами сейчас обеспечена", - отметил он.

Журналист уточнил, что за сутки российского наступления на северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники.

Бутусов добавил, что в некоторых подразделениях, где есть проблемы с боеспособностью, производится усиление, при этом с обеих сторон подтягиваются резервы.

Кто такой Юрий Бутусов Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

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/ Главред

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