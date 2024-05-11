УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

Алексей Тесля
11 мая 2024, 13:51
343
На северных границах Харьковской области уничтожено не менее 20 единиц бронетехники РФ.
Харьков
Враг атакует на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Продвижение российских войск в Харьковской области остановлено на рубежах 2-5 км от границы, при этом оборона развернута и эффективно работает по врагу, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

"К настоящему моменту российские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы", - сообщил он в Facebook.

По данным военного журналиста, россияне пытаются применить тактику инфильтрации - ищут разрывы в наших боевых порядках сил при поддержке ударов авиации и артиллерии.

видео дня

"Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами сейчас обеспечена", - отметил он.

Журналист уточнил, что за сутки российского наступления на северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники.

Бутусов добавил, что в некоторых подразделениях, где есть проблемы с боеспособностью, производится усиление, при этом с обеих сторон подтягиваются резервы.

Кто такой Юрий Бутусов

Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали границу под Харьковом. Оккупанты продвинулись возле Волчанска в ходе наземной атаки в Харьковской области, они намереваются продвинуться дальше, пишут журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Screenshot
/ Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Юрий Бутусов война России и Украины
Реклама

Главное за день

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58 Украина
С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

13:51 Украина
Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

12:42 Украина
Все главные новости

Популярное

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость 172820

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего 8273

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага 7965

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

Смертельная позиция : украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения 6548

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

Последние новости

14:31

Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

14:29

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

14:02

Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

13:58

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
13:51

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

13:35

Зибров показал милые фото с дочкой, зятем и Ириной Билык

13:02

Самый эффективный способ борьбы: как быстро вывести медведку с огородаВидео

12:50

Самолеты РФ сбрасывают бомбы по своей территории: в разведке Британии назвали причины

Реклама
12:42

Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

12:35

Ловушка для шерсти в стиральной машине: эти хитрые трюки помогут многим хозяйкам

11:48

Штурм РФ на Харьковщине: в ВСУ назвали главную цель прорыва россиян

11:40

Скандал на Евровидение: одного из пророссийских участников хотят дисквалифицировать

11:30

Россияне возобновили наступление на Харьковщине: какие населенные пункты под угрозой - СМИ

11:01

Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск "разнылся" в Сети

10:55

Будут как новые: как восстановить разбитые тени, пудру или хайлайтерВидео

10:46

Не 50 тысяч: эксперт назвал численность войск РФ, наступающих на Харьковщине

10:28

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как ей живется с тяжелобольным мужем

10:08

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышамиВидео

09:54

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

Реклама
09:45

Тарифы на газ 2024: будут ли задирать цены для украинцев летом

09:25

Гороскоп на завтра 12 мая: Ракам - невероятная возможность, Водолеям - исполнение желаемого

09:22

Испугались обороны ВСУ: одно из подразделений РФ отказалось наступать на Харьковщине

09:08

Раскрыт секрет шикарного урожая: что посадить рядом с огурцамиВидео

09:00

Наступление России на Харьковщине: чего на самом деле хочет достичь Путин

08:52

Военный эксперт пояснил, что стоит за словами Макрона об отправке войск в Украину

08:46

Будет ли наступление на Харьков?мнение

08:35

Церковный праздник 12 мая: что категорически запрещено делать на Антипасху

08:29

Уже на передовой: в США сделали важное заявление относительно военной помощи Украине

07:56

Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом

06:34

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

06:06

Мы продолжаем жить так, будто нам некуда спешитьмнение

05:45

Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

05:05

"Россияне с белорусами могут пойти в атаку": эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

04:02

Джоли обвинили в попытке рассорить детей с Брэдом Питтом

03:40

Можно ли заниматься уборкой 11 мая: строгие запреты на Светлую субботу

03:30

РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление

03:00

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

02:20

Древний, но действенный способ: как "омолодить" старую мебель - станет как новая

01:35

Лишь один шаг России заставит НАТО решительно ответить - Жирохов

Реклама
00:53

Ведутся бои за 5 населенных пунктов: Генштаб раскрыл детали наступления на Харьков

00:13

Спасибо, что жива: Илона Гвоздева попала ДТП и показала, что с ней

10 мая, пятница
23:51

Меган Маркл приоткрыла немного информации о младшей дочке

23:38

В оккупированных Ровеньках на Луганщине мощные "прилеты": горит нефтебазаВидео

23:31

Основные силы РФ еще не задействованы, техника подтягивается: детали штурма Харьковщины

22:55

Россияне все "стирают с лица земли": офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине

22:53

В Минэнерго говорят о новом тарифе: почему цену для населения могут увечилить

22:49

Приревновал к Мозговой: продюсер рассказал, как на него набросился с кулаками ПономаревВидео

22:40

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

22:11

"Боруссия" приблизила "Шахтер" к прямому выходу в Лигу чемпионов: что случилось

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять