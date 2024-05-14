Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

По данным DeepState, российские оккупанты пытаются продвинуться к окраинам Волчанска сразу с нескольких направлений, активно применяя артиллерию.

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В окрестностях Волчанска продолжаются тяжелые бои - DeepState / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Российские оккупационные войска бросили значительное количество пехоты для того, чтобы закрепиться в окрестностях города Волчанск на Харьковщине. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState.

По данным Deepstate, враг осуществляет попытки закрепиться в окрестностях города Волчанск для дальнейшего продвижения и захвата населенного пункта.

"С помощью привлечения большого количества пехоты враг пробует занимать дома на севере города. Силы Обороны прилагают усилия, чтобы оттеснить оккупантов, идут тяжелые бои. В поддержку ка**пов активно работает артиллерия, сравнивая все с землей. Движение в направлении города осуществляется со стороны н.п. Гатище-Плетенивка", - говорится в сообщении. видео дня

Фото: DeepState

Кроме того, аналитики сообщают, что россияне пытаются закрепиться в пределах населенных пунктов Старица и Бурговатка для продвижения к западным окраинам Волчанска.

В то же время, в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 14 мая отмечается, что на Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14.

"Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери оккупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Ситуация в Волчанске - наступление РФ на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 14 мая подтвердил, что Россия пытается продвигаться на Донецком и Харьковском направлениях, но делать какие-то выводы еще рано. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится в зоне боевых действий и докладывает об оперативной обстановке на фронте.

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили отметил, что враг продолжает наносить мощные удары по Волчанску на Харьковщине. В результате атак город почти разрушен, оккупанты пытаются завязать уличные бои на окраинах населенного пункта.

В то же время, российские оккупанты не смогли прорваться в Волчанск на Харьковщине. Информация о входе врага в населенный пункт не соответствует действительности. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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