РФ оккупировала еще одно село на Харьковщине - DeepState

Наступление российских оккупантов в Харьковской области продолжается.

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Аналитики DeepState обновили карту боевых действий / Коллаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, МО рф

Армия страны-агрессора РФ оккупировала село Лукьянцы на севере Харьковской области. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта.

Аналитики также сообщили, что оккупанты продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового.

"Уточнена ситуация в Зеленом — долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село", - говорится в сообщении.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Справка. Лукьянцы — село в Лукьянцевском сельском совете в Харьковском районе Харьковской области. Согласно переписи 2001 года, население составляет 1242 человека.

Является административным центром Лукьянцевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Борисовка, Олейниково и Пыльная.

Село Лукьянцы: Война в Украине - карта Deep State

13 мая в DeepState сообщали, что идут активные бои за село Лукьянцы - враг почти полностью оккупировал населеный пункт.

Кроме того, армия РФ оккупировала еще несколько сел и продолжает приближаться к городу Волчанск.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что российские оккупанты избрали Волчанск Харьковской области своим главным направлением и хотят двигаться вдоль железной дороги. По его мнению, в случае утраты Волчанска, враг сможет направить силы на Купянск, прикрываясь Северским Донцом, как живой приградой.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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