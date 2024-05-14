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Угроза падения Волчанска: Свитан назвал вероятное направление прорыва РФ

Алексей Тесля
14 мая 2024, 04:40
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Если РФ захватит железную дорогу, то очень быстро сможет перебрасывать силы, предупредил Роман Свитан.
Украинские военные, Роман Свитан
/ Командование Объединенных сил ВСУ, скриншот

Российские оккупанты избрали Волчанск Харьковской области своим главным направлением и хотят двигаться вдоль железной дороги, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Общее, стратегическое направление – это как раз Купянск, вдоль железной дороги, то есть будет проблема, если дальше железная дорога не разобрана. Здесь нужно успеть выполнить определенные меры для того, чтобы не подарить врагу еще несколько десятков километров", – подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

По мнению военного аналитика, в случае утраты Волчанска, враг сможет направить силы на Купянск, прикрываясь Северским Донцом, как живой приградой.

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"Железная дорога из Купянска расходится и в сторону Лимана, и в сторону Кременной, то есть направление Рубежное — это достаточно серьезное расчленение дороги. В Купянск железная дорога заходит из Волчанска, Белгорода, поэтому это такая разветвленная система железных дорог, которую очень опасно оставлять противнику", – пояснил он.

Собеседник говорит, что если оккупанты захватят железную дорогу, то очень быстро смогут перебрасывать свои силы и средства, поэтому они двигаются в сторону Волчанска со стороны Белгорода. А Купянск – это уже левый берег Оскола, тоже находящийся под логистическим давлением оккупантов.

"Если они прорвут оборону в районе Волчанска, дойдут до Большого Бурлука, то дальше отправятся на Купянск – это стратегическая задача. Это видно из географического расположения городов, железных дорог и рек", – добавил Свитан.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине у РФ частичный успех. С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, рассказали в Генштабе.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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