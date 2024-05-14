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"Продолжается зачистка": в ВСУ отреагировали на "заход" оккупантов в Волчанск

Юрий Берендий
14 мая 2024, 18:28
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В ВСУ отметили, что украинские военные в районе Волчанска получили необходимое подкрепление и проводят зачистку окраин города от оккупантов.
'Продолжается зачистка': в ВСУ отреагировали на 'заход' оккупантов в Волчанск
В ВСУ рассказали о зачистке окрестностей Волчанска / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты не смогли прорваться к Волчанску Харьковской области. Информация о заходе врага к населенному пункту не соответствует действительности. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, только части российских боевых групп могли продвигаться по окрестностям города по зеленым насаждениям. Волошин отметил, что именно поэтому Силы обороны сейчас проводят зачистку. окрестностей Волчанска.

"Информацию о якобы заходе оккупантов в Волчанск городские власти официально опровергли. И мы это можем подтвердить - их в городе не было. На окраинах, возможно, и были какие-то отдельные части их групп, которые могли рассредоточиться и позабегать где-то по зеленым насаждениям", - заявил он.

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Впоследствии в эфире телемарафона он опроверг информацию о присутствии россиян на территории мясокомбината в Волчанске Харьковской области, отметив, что это официально не подтверждено.

"Все бои идут вблизи города, и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии оккупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается этим распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию", - сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что план врага заключается в том, чтобы посеять в обществе неуверенность и панику из-за нового российского наступления на Харьковщине. Однако, Волошин добавил, что на Харьковское направление уже прибыло подкрепление для стабилизации ситуации.

"В настоящее время ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу", - подытожил он.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются завязать уличные бои в окрестностях Волчанска. В результате вражеских атак с применением различных типов вооружения город почти уничтожен, сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

В то же время, по данным британской разведки, россияне начали наступательные действия на севере Харьковской области с целью рассредоточения украинских войск на разные направления фронта. Кроме того, отмечается, что российские оккупанты не смогут имеющимися силами захватить Харьков, однако целью врага является город Волчанск.

Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател отметил, что российские оккупационные войска, которые пытаются продвигаться в Харьковской области, не смогут достичь значительных успехов в этом районе.

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