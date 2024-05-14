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Эксперт рассказал, когда украинцам ждать топливного коллапса

Мария Николишин
14 мая 2024, 17:26обновлено 14 мая, 18:00
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В ТЦК сейчас наблюдаются огромные очереди, из-за которых многие водители не могут вовремя обновить свои данные, отметил Дмитрий Леушкин.

Эксперт рассказал, когда украинцам ждать топливного коллапса
Украинцев может ждать топливный кризис / коллаж: Главред, фото: pixabay

После 18 мая, когда в силу вступит мобилизационный закон, за границу не смогут выехать водители грузовиков, перевозящих топливо и другие товары, из-за не обновленных данных в ТЦК. Об этом заявил основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Киев24".

"С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А QR-код - это ТЦК и ВВК. Если это случится, то у нас будет топливный кризис", - заявил он.

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По словам Леушкина, такое развитие событий может касаться не только горюче-смазочных материалов, но и лекарств и других импортных товаров.

"Вы же понимаете, что мы это импортируем, и если только 5% грузовиков останется на рейсе, то это коллапс. Ажиотаж и цены взлетят мгновенно", - сказал эксперт.

Он также пояснил, что в ТЦК сейчас наблюдаются огромные очереди, из-за которых многие водители не могут вовремя обновить свои данные. К тому же, кроме очередей в ТЦК, необходимо пройти ВВК и, как отметил эксперт, нет никаких гарантий, что всем водителям подтвердят бронь.

Детали закона о мобилизации:

Инфографика закона о мобилизации
Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

По словам Леушкина, сейчас запасы топлива на АЗС рассчитаны на две недели.

"Две недели - это запасы только на АЗС. Никто сейчас не накапливает топливо на нефтебазах, вы понимаете, почему, только на АЗС. А любая АЗС - это запасы в резервуаре на две недели", - подытожил он.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали в основном граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Ситуация с топливом сейчас - последние новости

Напомним, по данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", в Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. Только за март 2024 года стоимость топлива выросла более чем на 4%.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн также прогнозирует новый рост цен на топливо в Украине.

В то же время, работники ТЦК якобы снимают водителей международных перевозок по возвращении в Украину и отправляют в военкоматы, сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков.

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