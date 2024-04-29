ТЦК снимают прямо с рейсов: перевозчики пожаловались на 'облаву' водителей

Автомобили тем временем продолжают стоять на КП, пока другие водители не подберут транспорт.

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Водителей международных рейсов сразу после ВВК отправляют на полигоны / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Работники ТЦК якобы снимают водителей международных перевозок после возвращения в Украину и отправляют в военкоматы, сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков.

В заявлении сообщается, в частности, о нескольких случаях в Закарпатской области, когда водителей в случае отказа силой доставляли в ТЦК, а после прохождения ВВК сразу направляли в учебные центры.

Связь с ними "почти сразу" исчезает, тем временем автомобили остаются на дороге, пока транспорт не подберут другие водители.

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"С водителем мы смогли пообщаться всего минуту. Его забрали в воинскую часть, автомобиль оставили на КП. Утром мы с ним поговорили, а уже сейчас он находится в воинской части. Водитель выполнял международную перевозку, на пограничном пункте ему никто замечаний не делал, а сейчас автомобиль находится без водителя", - заявил перевозчик "Транспеле" (Киев) Сергей Нечай.

Закон о мобилизации - основные положения/ Инфографика Главреда/ Инфографика Главреда

Мобилизация в Украине - последние новости

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны, прокомментировал глава государства.

Согласно новому закону о мобилизации, осужденные смогут попасть в ряды ВСУ по личному согласию и согласованию с командирами частей. Будут проверять их физическое здоровье и психическое состояние.

Также Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

Тем временем МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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