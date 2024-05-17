Из-под завалов достали тело 4-летней девочки: на Львовщине обвалилась стена дома

Во Львовской области произошла трагедия - стена дома обрушилась и упала прямо на ребенка. Девочке было всего 4 года. Об этом сообщает ГСЧС.
Трагедия произошла в селе Тарасовка. В одном из частных домов проводили ремонтные работы. В этот момент произошло падение стены на девочку, которая играла возле дома.
Уже после падения стены люди увидели тело девочки под завалами и вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС сразу прибыли на место трагедии и специальными инструментами достали из-под завалов.
К сожалению, от полученных травм девочка погибла.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по дому в Константиновке. В результате удара захватчиков по двухэтажке дом частично разрушился, погибли три человека. Тогда из-под завалов достали тела матери и ребенка.
Позже появилось видео об удивительном спасении пограничника в Волчанске. Он попал под вражеский обстрел. Российские пули "прошили" его тело, а одна из них чуть не стала фатальной. Эта пуля чудом не попала в тело и застряла в удостоверении.
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