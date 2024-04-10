Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в Константиновке

В результате удара захватчиков по двухэтажке дом частично разрушился, погибли три человека.

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Оккупанты ударили по дому в Константиновке, три человека погибли/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты во вторник, 9 апреля, попали в жилой 2-этажный дом в городе Константиновка Донецкой области. Дом частично разрушился.

В тот же день было найдено тело первого погибшего - 60-летнего мужчины. А в среду, 10 апреля, из-под завалов достали тела еще двух погибших - 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. Об этом сообщили в ГСЧС Украины утром 10 апреля.

"Вчера вражеская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение. Спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора и изъяли тело 1 погибшего мужчины 1964 г.р. Сегодня утром чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины 1981 г.р. и мальчика 2011 г.р. Аварийно-спасательные работы завершены", - рассказали в ГСЧС Украины. видео дня

В Офисе генерального прокурора уточнили, что сегодня достали из-под завалов мать с ребенком.

"В Константиновке из-под завалов дома достали тела женщины и ее 12-летнего сына. Таким образом количество погибших увеличилось до 3 человек, раненых - 2", - говорится в сообщении.

Что известно о городе Константиновка? Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 10 апреля РФ атаковала две области, есть "прилеты", вспыхнули пожары. 14 "Шахедов" сбиты в Николаевской и Одесской областях. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля РФ атаковала Украину десятками дронов - все "Шахеды" сбиты силами ПВО. Под прицелом врага была критическая инфраструктура в южных регионах. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.

Вечером 9 апреля сообщалось, что РФ ударила по дому в Полтавской области. Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое. В результате российской атаки загорелся жилой дом.

Утром 10 апреля в Одессе прогремели два взрыва - воздушная тревога была в половине областей Украины. Оккупанты атаковали Одесскую область различными видами ракет, сообщили в Силах обороны юга Украины.

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