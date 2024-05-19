Удары по РФ оружием США: СМИ узнали, как Украина давит на Штаты

Украина не может эффективно защищаться от КАБов без перехвата российских боевых самолетов в воздушном пространстве страны-агрессора, считают в ISW.

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CША не решаются разрешить Украине наносить удары по РФ - The Hill / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Украина усиливает давление на США, чтобы американцы отменили запрет на удары американским оружием по территории России. Делегация Киева уже была на переговорах в Вашингтоне, чтобы обсудить с Белым домом и конгрессменами. Россияне не смогли бы скопить войска на границе у Харьковской области, если бы ВСУ имели возможность бить по ним вооружениями от Штатов.

В материале The Hill говорится о том, что Киев давно пытается добиться отмены табу на удары западным оружием по территории России. Ситуация на севере Харьковской области показала, к каким последствиям может привести эта проблема.

По данным журналистов, на днях делегация их 5 представителей во главе с руководителем фракции Слуга народа Давидом Арахамией поехала в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации Байдена и конгрессменами для обсуждения вопроса. В ходе встреч и дискуссий выяснилось, что США по-прежнему против такой политики.

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"Военные люди, генералы, не понимают (речь, судя по всему, об украинских военных, - ред). Поэтому они подталкивают нас политиков, остановить это безумие", - сказал Давид Арахамия.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

Отмена табу на удары по РФ могла бы сдержать оккупантов на Харьковщине

Глава Центра трансатлантического диалога Максим Скримченко считает, что если бы запрет был снят до операции оккупантов на севере Харьковской области, это могло бы помешать врагу сосредоточить свои войска на границе.

В Институте изучения войны, в свою очередь, акцентировали внимание на том, что РФ использует воздушное пространство как "убежище": Украина не может эффективно защищаться от корректируемых авиабомб, если не будет их сбивать в "воздухе" России.

"Ни Россия, ни какое-либо другое государство не имеет права считать свою суверенную территорию неприкосновенной в развязанной ею войне", - подчеркнули в ISW.

Удары по России оружием Запада – главные новости по теме:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как применять американское оружие. Однако Штаты не поощряют удары по РФ.

Позиция США относительно ударов американскими вооружениями по России остается неизменной, сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, ВСУ должны применять оружие Штатов только в пределах территории Украины.

Как полагает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, страны Балтии и Восточной Европы могут дать согласие на применение своего оружия по РФ. Однако если бы такое решение принял Запад, это значительно усилило бы ВСУ.

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