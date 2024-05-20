Посол Украины объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по РФ

Украина ведет оборонительную войну, поэтому должна иметь право бить оружием США по местам, откуда РФ атакует, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Почему США должны разрешить бить по РФ: мнение посла Украины Оксаны Маркаровой / коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

Украина ведет оборонительную войну, поэтому должна иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда cтрана-агрессор Россия проводит свои атаки, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Об этом дипломат рассказала в интервью CBS News.

"Мы уже два года ведем эту дискуссию. Мы имеем право защищаться. И мы защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории", ‒ сказал он.

Маркарова не стала публично говорить, на каком этапе Украина находится в дискуссиях со США либо другими партнерами по этому вопросу (но подчеркнула, что именно РФ является страной-агрессором).

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"Россия здесь является агрессором. Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, которые существуют в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории... или там, откуда он начинает или начинал атаку", − подытожила дипломат.

Кто такая Оксана Маркарова Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист. Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия. С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке. В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT. С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины. 29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины. 8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины. 22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства. 25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

Военная помощь от США - последние новости

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

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