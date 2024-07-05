Четверо погибших и более 20 раненых: россияне безжалостно обстреляли Донецкую область

Российские оккупанты били по населенным пунктам из "Смерчей" и забрасывали авиабомбами.

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РФ обстреляла Донецкую область / Коллаж: Главред, фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате этого погибли 4 человека, еще более 20 - ранены. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Известно, что россияне ударили по селу Комара в Волновахском районе. Они сбросили на населенный пункт три управляемые бомбы. В результате атаки погибла 32-летняя женщина. Всего ранения получили 20 человек.

"Повреждены 13 частных домов, 4 магазина, 2 многоэтажки, 2 объекта инфраструктуры и админздание", - говорится в сообщении. видео дня

Еще двое погибших и раненых было в Селидово, которое россияне снова обстреляли. Россияне убили одного человека и ранили одного человека во время обстрела Украинская. Враг ударил по городу из "Смерчей", повредил частный дом, объект инфраструктуры и 2 предприятия.

"Каждый город и село Донетчины всегда находится под угрозой вражеских обстрелов. Оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - написал Филашкин.

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