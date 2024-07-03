Условие присоединения Украины к НАТО: в Пентагоне расставили все точки над 'і'

Частью усилий по поддержке Украины на пути в НАТО является совместная работа по обеспечению военных возможностей ВСУ, говорит Райдер.

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Пентагон назвал условие присоединения Украины к НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты считают, что будущее Украины - в Североатлантическом альянсе, однако соответствующее решение должны принимать все 32 члена НАТО. Об этом сказал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем - и вы слышали предыдущие заявления - это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО",- сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать позицию министра обороны США, считает ли он, что Украина должна стать членом Альянса.

Райдер добавил, что частью усилий по поддержке Украины на этом пути является совместная работа по обеспечению военных возможностей ВСУ и создание оперативной совместимости в день, когда Украина станет членом НАТО.

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Когда у Райдера спросили, готовы ли США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, он отметил, что не хотел бы опережать события.

"Мы очень четко сказали, что видим, что будущее Украины в НАТО", - подчеркнул он.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, как сообщал ранее Главред, Украина вышла на новый уровень на пути к вступлению в НАТО. Год назад лишь три страны выступили против немедленного вступления в Альянс.

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал о ключевых причинах, почему сейчас нет политической воли для принятия Украины в НАТО.

К тому же, вступление Украины в НАТО может изменить внешнеполитическую стратегию России и заставит Путина сосредоточиться на угрозе безопасности РФ, которые исходят со стороны Китая.

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