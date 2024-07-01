Новый генсек НАТО - выгодная фигура для Украины: почему

Рютте видел российские военные преступления, занимает проукраинскую позицию и достаточно талантлив в дипломатической сфере.

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Чего ждать Украине от назначения Рютте генсеком НАТО? / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Новый генсек НАТО Марк Рютте будет играть важную роль в поддержке Украины не только в дипломатии, но и в военных инициативах, считает дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

В интервью Главреду Хара заметил, что Рютте, например, достиг договорённостей с Орбаном, что тот не блокирует его назначение, а Венгрия не участвует в активностях НАТО по поддержке Украины.

Эксперт подчеркнул, что Рютте - проукраинской позиции, а сами Нидерланды сделали уже много для укрепления обороны Украины.

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"Ну и, разумеется, Рютте поддерживает Украину. Нидерланды – на седьмом месте по объёмам помощи Украине и предоставляют более 5 млрд долларов помощи по безопасности, дают нам F-16, а также не возражают, чтобы эти самолёты уничтожали цели на российской территории. Кроме того, Марк Рютте является премьером страны, граждане которой погибли во время авиакатастрофы самолета МН-17. Всё это говорит о замечательном потенциале поддержки Украины. Рютте несколько раз посещал нашу страну, видел преступления, которые совершала РФ", - объяснил эксперт.

Хара думает, что такой генсек НАТО будет положительным для Украины в контексте решения о переносе заседаний в формате "Рамштайн" под патронат НАТО.

"Рютте будет играть там важную роль. Я не вижу негативов", - высказался дипломат.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Марк Рютте – что известно о новоназначенном генсеке НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 1 октября станет новым генеральным секретарем Альянса, политик получил поддержку 32 стран-членов НАТО.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года.

Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнований за должность в июне 2024 года.

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