Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и Путина

Юрий Берендий
21 августа 2025, 22:41
79
Путин оказался в невыгодном положении, ведь Трамп четко дает сигнал, что Россия должна говорить с Украиной на равных, а не диктовать условия, указывает Огрызко.
'После этого Трамп умывает руки': чего ждать от встречи Зеленского и Путина
Чего ждать от встречи Зеленского и Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Огрызко:

  • Трамп заставляет Путина "вернуться к реальности"
  • Где может состояться встреча Зеленского и Путина
  • Как могут закончиться переговоры Зеленского и Путина

Российская пропаганда еще вчера строила иллюзии о "союзе двух сверхдержав", однако сегодня ситуация разворачивается против Кремля. Трамп заставляет Путина перейти от фантазий к реальной дипломатии и вести диалог с Украиной на равных, что становится серьезным ударом по имиджу диктатора. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам Огрызко, в нынешней ситуации Путин будет чувствовать себя довольно неуверенно. Еще несколько дней назад российская пропаганда громко заявляла о встрече двух сверхдержав, где Трамп и Путин якобы должны были "поделить мир" и диктовать, как всем жить. Зато теперь Трамп четко дает понять Москве, что пора спуститься с иллюзий на землю, перейти к практической дипломатии и говорить с Украиной на равных. То есть Россия больше не выступает в роли диктатора, а должна обсуждать условия и искать компромиссы.

видео дня

Где может состояться встреча Зеленского и Путина

Дипломат также обращает внимание, что многое зависит от места проведения возможной встречи. Сейчас наиболее вероятным вариантом рассматривается Швейцария, ведь ее правительство уже заявило, что позволит приезд Путина на свою территорию без ареста.

"Хотя, как по мне, лучшим местом для встречи Зеленского и Путина была бы Гаага, где военный преступник Путин находился бы там, где должен находиться, то есть за решеткой. Так когда-то и будет. Не будем забегать вперед, но Путин сядет за решетку", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко проанализировал итоги встречи Трампа и Зеленского и рассказал о козырях, которые появились у Украины:

Как могут закончиться переговоры Зеленского и Путина

Огрызко подчеркнул, что если Путин все же рискнет приехать, встреча с Зеленским состоится. Но результат предсказать нетрудно - оба пробудут некоторое время за одним столом, а потом выйдут к прессе со взаимными обвинениями в неадекватности и нежелании идти на уступки.

"После этого Трамп скажет, что умывает руки, потому что он уже остановил шесть войн - этого достаточно, чтобы его номинировали на Нобелевскую премию мира. Нам он скажет делать дальше что захотим, но добавит, что США больше продавать оружие Украине не будут, а будут продавать его НАТО, и что Альянс будет делать с этим оружием - это его дело. Но на самом деле нам, Украине, больше ничего от Штатов не надо, разве что еще разведывательные данные, поэтому и такое развитие событий будет нам на пользу", - резюмировал дипломат.

Переговоры Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что завершить войну без личной встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным невозможно.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, 18 августа во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин согласился на переговоры с Зеленским, однако настаивал, чтобы они состоялись в формате "один на один".

По данным Reuters, встречу Зеленского и Путина могут организовать на территории Венгрии.

Другие новости:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Владимир Огрызко мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

23:24Мир
"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

22:11Война
"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

21:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Последние новости

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

Реклама
20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

Реклама
18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

17:44

Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

17:34

Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

17:19

С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

17:09

Фонд Андрея Матюхи объявил о партнерстве с "Укренерго" в рамках программы защиты ремонтников актуально

17:06

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:12

Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

Реклама
15:41

Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

15:36

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

15:27

Вкуснее, чем в магазине: рецепт конфет всего из трех продуктов

15:23

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

15:03

Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рожденияВидео

14:44

Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыбаВидео

14:40

Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

14:31

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

14:21

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

14:12

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится войнаФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять