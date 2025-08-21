'После этого Трамп умывает руки': чего ждать от встречи Зеленского и Путина

Путин оказался в невыгодном положении, ведь Трамп четко дает сигнал, что Россия должна говорить с Украиной на равных, а не диктовать условия, указывает Огрызко.

Чего ждать от встречи Зеленского и Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Российская пропаганда еще вчера строила иллюзии о "союзе двух сверхдержав", однако сегодня ситуация разворачивается против Кремля. Трамп заставляет Путина перейти от фантазий к реальной дипломатии и вести диалог с Украиной на равных, что становится серьезным ударом по имиджу диктатора. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам Огрызко, в нынешней ситуации Путин будет чувствовать себя довольно неуверенно. Еще несколько дней назад российская пропаганда громко заявляла о встрече двух сверхдержав, где Трамп и Путин якобы должны были "поделить мир" и диктовать, как всем жить. Зато теперь Трамп четко дает понять Москве, что пора спуститься с иллюзий на землю, перейти к практической дипломатии и говорить с Украиной на равных. То есть Россия больше не выступает в роли диктатора, а должна обсуждать условия и искать компромиссы.

Дипломат также обращает внимание, что многое зависит от места проведения возможной встречи. Сейчас наиболее вероятным вариантом рассматривается Швейцария, ведь ее правительство уже заявило, что позволит приезд Путина на свою территорию без ареста.

"Хотя, как по мне, лучшим местом для встречи Зеленского и Путина была бы Гаага, где военный преступник Путин находился бы там, где должен находиться, то есть за решеткой. Так когда-то и будет. Не будем забегать вперед, но Путин сядет за решетку", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко проанализировал итоги встречи Трампа и Зеленского и рассказал о козырях, которые появились у Украины:

Огрызко подчеркнул, что если Путин все же рискнет приехать, встреча с Зеленским состоится. Но результат предсказать нетрудно - оба пробудут некоторое время за одним столом, а потом выйдут к прессе со взаимными обвинениями в неадекватности и нежелании идти на уступки.

"После этого Трамп скажет, что умывает руки, потому что он уже остановил шесть войн - этого достаточно, чтобы его номинировали на Нобелевскую премию мира. Нам он скажет делать дальше что захотим, но добавит, что США больше продавать оружие Украине не будут, а будут продавать его НАТО, и что Альянс будет делать с этим оружием - это его дело. Но на самом деле нам, Украине, больше ничего от Штатов не надо, разве что еще разведывательные данные, поэтому и такое развитие событий будет нам на пользу", - резюмировал дипломат.

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что завершить войну без личной встречи президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным невозможно.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, 18 августа во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин согласился на переговоры с Зеленским, однако настаивал, чтобы они состоялись в формате "один на один".

По данным Reuters, встречу Зеленского и Путина могут организовать на территории Венгрии.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

