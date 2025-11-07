Карта Украины может измениться: какие области могут исчезнуть или появиться

О чем вы узнаете:
- Почему нынешнее деление на области является устаревшим
- Какие есть предложения для создания новых областей
Административно-территориальное устройство Украины, основанное на советской модели 1932 года, уже давно не соответствует современным экономическим, демографическим и управленческим потребностям. Имеющиеся 24 области, Автономная Республика Крым и города со специальным статусом имеют значительные диспропорции в размерах, населении и потенциале, что усложняет эффективное управление.
Эксперты и географы предлагают кардинальные изменения - от отмены специальных статусов до создания новых областей вокруг промышленных центров и в наименее охваченных управлением уголках страны. Главред рассказывает о ключевых идеях реформы, которые могут изменить карту Украины.
Почему существующее деление на области неидеально
Главная проблема заключается в исторической устарелости системы и в диспропорциях между регионами. Самой молодой областью является Черкасская (создана в 1954 году), и с тех пор конфигурацию областных границ практически не меняли.
Существует большой разрыв в размерах и численности населения: наименьшая по площади и населению Черновицкая область почти в пять раз уступает Донецкой по количеству населения и в четыре раза - Одесской по площади.
Административное деление осложняется тем, что отдельные города имеют специальный статус - Киев и Севастополь, а также сохраняется Автономная Республика Крым, что заложено еще в советской системе.
Учитывая то, что средняя украинская область имеет около 1 миллиона жителей, такие гиганты, как довоенные Донецкая и Днепропетровская области, могли бы вместить до семи условных средних областей. Именно это и стало причиной предложений измельчения крупных регионов как наиболее практичного пути к балансировке.
Предложения по новым областям
Предложения реформы делятся на два направления:
- Отмена специальных статусов,
- Создание новых регионов вокруг промышленных и демографических центров.
Устранение специальных статусов
После деоккупации Крыма и Севастополя предлагают отменить их особые статусы и превратить полуостров в равноправную 25-ю область. Это позволит сохранить унитарность государства. Кроме того, специалисты предлагают объединить Киев и Киевскую область, а впоследствии, из-за чрезмерной концентрации населения, разделить их. В результате может появиться Белоцерковская область, в которую войдут Белая Церковь, Фастов, Обухов и прилегающие районы соседних областей.
Видео о том, как может измениться административное деление Украины, можно посмотреть здесь:
Создание областей вокруг промышленных гигантов
Профессор Мирослав Днестровский предлагает создать новые области вокруг крупных экономически мощных городов, которые сейчас не имеют особого статуса.
- Криворожская область - на базе Кривого Рога, части правобережья Днепропетровщины, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Это позволило бы разгрузить Днепропетровскую область.
- Мариупольская (Приазовская) область - с центром в Мариуполе, включая Волноваху и часть Запорожской области. Такое разделение уменьшило бы дисбаланс в бывшей Донецкой области.
Каждая из новых административных единиц имела бы примерно 1-2 миллиона жителей и составляла бы крепкий средний регион.
Преодоление периферийности
Идея создания Уманской области продиктована необходимостью ликвидировать "белое пятно" на карте - кластер самых отдаленных уголков шести соседних областей, известный как Восточное Подолье. Формирование центра в Умани позволило бы преодолеть периферийность и обеспечить жителей социально-экономическим центром.
Дополнительные проекты
Рассматривается также идея восстановления Дрогобычской области, что позволило бы разгрузить Львовскую область.
Кроме того, среди гипотетических вариантов - создание:
- Таврической (Мелитопольской) области,
- Южно-Слободской (Краматорской) области.
Такие проекты пока имеют концептуальный характер, однако демонстрируют стремление географов создать сбалансированную и эффективную административную структуру, которая будет отвечать историческим, хозяйственным и демографическим связям регионов.
