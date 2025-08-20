Укр
Лондон отправит своих военных в Украину, но не фронт: СМИ узнали детали

Анна Ярославская
20 августа 2025, 12:57
20 августа в Пентагоне состоится важная встреча, посвященная вопросам обеспечения безопасности Украины.
Энтони Радакин
Британия направит военных в Украину, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/osirskiy

Великобритания готова отправить свои войска для защиты воздушного и морского пространства Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Как пишет The Guardian, 20 августа в Пентагоне состоится встреча, во время которой будет решаться вопрос о том, что 30 разных стран готовы сделать для обеспечения безопасности Украины. Глава британского Генштаба Тони Радакин будет принимать участие в мероприятии.

"Ожидается, что Радакин подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения, но не разместит их вблизи России. Ранее официальные лица говорили о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эта цифра была сокращена из-за сопротивления некоторых европейских стран", - пишет издание.

Как рассказал один из британских чиновников, в Вашингтоне ничего не происходит без зеленого света от президента, поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности дала толчок большой активности.

Встречи в среду рассматриваются в Европе как важный шаг на пути к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, которое, по словам британского премьера Кира Стармера, станет возможным только в том случае, если США будут готовы предоставить гарантии безопасности.

Еще один чиновник сказал, что Радакин повторит обещания, данные на прошлой неделе министром обороны Джоном Гилли, который заявил, что Великобритания готова развернуть войска в Украине "для обеспечения безопасного неба, безопасного моря и укрепления украинских вооруженных сил".

"Министры подразумевали под этим материально-техническую и учебную поддержку, а не отправку батальонов фронтовых войск, которые могут оказаться втянутыми в боевые действия", - отмечает издание.

нато инфографика
Расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Некоторые эксперты говорят, что европейские лидеры не верят, что Путин согласится даже на ограниченное развертывание войск НАТО в Украине, и что европейские лидеры вынашивают идею изолировать российского президента.

Британские официальные лица настаивают на том, что это не так, и что Великобритания и ее партнеры проводят серьезную подготовку к отправке войск в Украину, если это будет необходимо.

"Вы не получите 30 начальников штабов, которые приедут в Пентагон, если они не относятся к этому серьезно", – сказал один из них.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщает, что в ближайшие дни чиновники США, Украины и нескольких европейских государств планируют подготовить детальный план гарантий безопасности для Украины. Вероятно, он будет включать участие американских военно-воздушных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все участники "Коалиции решительных" направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности. Взносы стран будут принципиально разными. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.

Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией. По его словам, "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

Министр обороны Тео Франкен заявил, что Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска.

Эксперт назвал настоящие гарантии безопасности для Украины

Политолог Петр Олещук считает, что реальной гарантией безопасности для Украины могло бы быть размещение на нашей территории иностранных военных контингентов.

"Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, где, как известно, размещен военный контингент США, и это является одной из наиболее весомых гарантий безопасности", - сказал Олещук в комментарии Главреду.

По его мнению, в противном случае Украину рискует получить очередной Будапештский меморандум.

"Подчеркиваю, реальной гарантией того, что война России против Украины не возобновится в ближайшее время, может быть только присутствие западных военных контингентов на территории Украины. Если этого не будет, новые гарантии безопасности будут очередным "Минском", "Будапештом" или "Стамбулом", то есть просто тактической игрой России", - уверен политолог.

