Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

Самая низкая температура воздуха будет в Черниговской области. Там ожидается +14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 9 августа будет местами дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

9 августа в южной части и Днепропетровской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 9 августа в Украине будет сухая погода. Локальные дожди могут быть только на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине. 10 августа осадки будут и в западных областях. Температура воздуха ночью повысится до 14-19 градусов тепла. Днем теплее всего будет на западе - 30-33 градуса тепла.

В понедельник в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится до 22-23 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 9 августа

В Украине 9 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на побережье морей 16-21°; днем 23-28°, на Закарпатье и в южной части страны 28-33°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 9 августа в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +18...+34 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +14...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: meteoprog

Погода 9 августа в Киеве

В Киеве 9 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

