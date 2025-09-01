Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

Вы узнаете:
Во вторник, 2 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Маманта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 2 сентября
По преданию, Мамант родился в Кесарии Каппадокийской в набожной христианской семье. Родители его подверглись гонениям за веру и умерли в заключении, а младенец остался сиротой. Ребенка воспитали благочестивые христиане, и с юных лет он отличался чистотой сердца, кротостью и необыкновенной любовью к творению Божию.
Достигнув зрелого возраста, Мамант открыто признал себя последователем Христа. За это он подвергся преследованиям и был заключен в тюрьму. Летописи рассказывают, что в неволе он утешал других, подкреплял верой и даже приручал диких зверей, послушно приходивших к нему. Поэтому Маманта часто изображают со львом, мирно сидящим у его ног.
Несмотря на многочисленные пытки, святой оставался непоколебимым в вере. Его мучители не смогли сломить духа праведника, и он принял мученическую смерть за Христа, войдя в вечность как свидетель непобедимой силы любви и веры.
Что нельзя делать 2 сентября
Нельзя резать, шить или колоть - лучше не брать в руки острые предметы, потому что есть большой шанс пораниться.
Не следует отказывать нуждающимся в помощи - святой Мамонт особенно заботился сиротами и отверженными.
Запрещается начинать дальние поездки - они плохо кончатся.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- туманное утро - ждите влажную осень и теплую зиму;
- птицы низко летают - к дождю;
- солнечный и тихий день - будет долгая и теплая осень;
- ночь звездная и тихая - ждите сухой осени;
- коты прячутся и заворачиваются калачиком - к быстрому похолоданию.
В народе 2 сентября носило название Мамант Пастырь. Из-за связи святого с попечением о животных и природе. Часто говорили: "Мамант осень начинает" - ведь именно с начала сентября уже чувствуется переход от лета к прохладным дням.
Именины 2 сентября
Какие завтра именины: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Степан, Федор, Юлиан, Ксения.
Талисманом человека, рожденного 2 сентября, является аметист. Символ мудрости и вдохновения. Помогает держать внутреннее спокойствие и принимать правильные решения.
