Почему 31 августа нельзя выбрасывать вещи: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 31 августа
- Что нельзя делать 31 августа
- Народные приметы и традиции
В воскресенье, 31 августа, верующие празднуют возложение пояса Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 31 августа
Согласно церковному преданию, после Вознесения Пресвятой Девы Марии апостолы хранили ее пояс как святыню. Этот пояс считался чудотворным и мог дарить исцеление, защиту и помощь в жизненных нуждах. Пояс символизирует духовную силу Богородицы и ее особое покровительство перед Богом. Этот праздник напоминает о важности духовной дисциплины, чистоте сердца и надежде на поддержку небесной матери во всех жизненных делах.
Что нельзя делать 31 августа
Не следует начинать больших дел - все, начатое в конце лета, будет нестабильным и неудачным.
Нельзя ругаться, ссориться - конфликты привлекут неприятности до конца года.
Запрещается без необходимости выбрасывать вещи - с ними можно "выкинуть" благосостояние.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- отсутствует роса на траве - ждите сухую осень;
- сильная роса - к влажной осени;
- утром много туч и сильный ветер - будет холодный сентябрь;
- на закате яркое солнце - к урожайному следующему году;
- птицы летают низко над землей - ждите дождя.
В народе 31 августа называлось Августовский вечер. Этим подчеркивали конец лета, сбор урожая и начало подготовки к учебному году.
Именины 31 августа
Какие завтра именины: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр.
Талисманом человека, рожденного 31 августа является родонит. Его еще называют "камень утренней звезды" из-за насыщенного розового оттенка. Издавна считалось, что родонит особенно полезен для юных девушек, стремящихся понять свое призвание и найти свой путь.
