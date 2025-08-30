Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 31 августа нельзя выбрасывать вещи: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 августа 2025, 15:18
30
В народе 31 августа называлось Августовский вечер. Этим подчеркивали конец лета, сбор урожая и начало подготовки к учебному году.
31 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать
31 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 31 августа
  • Что нельзя делать 31 августа
  • Народные приметы и традиции

В воскресенье, 31 августа, верующие празднуют возложение пояса Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 августа

Согласно церковному преданию, после Вознесения Пресвятой Девы Марии апостолы хранили ее пояс как святыню. Этот пояс считался чудотворным и мог дарить исцеление, защиту и помощь в жизненных нуждах. Пояс символизирует духовную силу Богородицы и ее особое покровительство перед Богом. Этот праздник напоминает о важности духовной дисциплины, чистоте сердца и надежде на поддержку небесной матери во всех жизненных делах.

видео дня

Что нельзя делать 31 августа

Не следует начинать больших дел - все, начатое в конце лета, будет нестабильным и неудачным.

Нельзя ругаться, ссориться - конфликты привлекут неприятности до конца года.

Запрещается без необходимости выбрасывать вещи - с ними можно "выкинуть" благосостояние.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • отсутствует роса на траве - ждите сухую осень;
  • сильная роса - к влажной осени;
  • утром много туч и сильный ветер - будет холодный сентябрь;
  • на закате яркое солнце - к урожайному следующему году;
  • птицы летают низко над землей - ждите дождя.

В народе 31 августа называлось Августовский вечер. Этим подчеркивали конец лета, сбор урожая и начало подготовки к учебному году.

Именины 31 августа

Какие завтра именины: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр.

Талисманом человека, рожденного 31 августа является родонит. Его еще называют "камень утренней звезды" из-за насыщенного розового оттенка. Издавна считалось, что родонит особенно полезен для юных девушек, стремящихся понять свое призвание и найти свой путь.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

16:02Фронт
ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

15:25Мир
ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

14:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Последние новости

16:09

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

16:06

Польша депортировала 15 украинцев: в чем причина

16:02

Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

16:02

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

15:40

Что делать, чтобы бананы не почернели: малоизвестный метод, что работает всегда

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:26

Все ахнут от восторга: нереально простой и вкусный закусочный рулетВидео

15:25

ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

15:18

Почему 31 августа нельзя выбрасывать вещи: какой церковный праздник

15:16

Психолог назвал неожиданный сигнал настоящих чувств: он раздражает не одну пару

Реклама
14:47

ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

14:32

Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветутВидео

14:25

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней РусиВидео

14:25

Чем отличаются два аквариума: только самые внимательные смогут найти отличия

13:53

Странные пятна на руках и отмененные выступления: в Сети заговорили о смерти Трампа

13:50

Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

13:45

"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

13:29

Что можно сделать с остатками обоев: лучшие идеи, которые удивят и вдохновят

12:35

Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответилВидео

12:31

Во Львове убили Андрея Парубия, полиция разыскивает стрелка - первые детали

12:28

Путинист Евгений Петросян оказался на больничной койке - что случилось

Реклама
12:25

Не ниже 1500$: в Раде сделали важное заявление о повышении зарплат учителям

12:22

Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

11:59

"Запуталась в любовниках": Камалия попала в громкий публичный скандал

11:44

"Шанс на прекращение войны будет": политолог объяснил, за кем в России решение

11:42

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:30

"Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни

11:18

В Германии сообщили об атаке России на страну: канцлер Мерц вышел с заявлением

11:16

Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

11:09

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

10:27

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

10:19

"Опять обычный жилой дом": Зеленский вышел с заявлением после атаки по УкраинеФото

10:18

Как вкусно замариновать лук для "Шубы" - простой и быстрый рецептВидео

09:55

Украинцев предупредили о призыве: кого мобилизуют в первую очередь уже в сентябре

09:50

Цекало наконец-то озвучил свою позицию о войне и сказал, что потерял детей

09:30

США предоставляют Украине возможность "более глубоко" бить по РФ - посол при НАТО

09:02

РФ охватили адские пожары: в Генштабе похвастались ударами сразу по двум целям

08:49

Чеснок вырастет как на дрожжах: как подготовить грядки осеньюВидео

08:10

"Охота на мигрантов": как РФ придумала новый способ мобилизациимнение

08:03

РФ массированно ударила по двум областным центрам Украины, есть погибшие: подробностиФото

07:10

Чем отличаются двое мужчин, играющих в бильярд: загадка на скорость интеллекта

Реклама
06:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - призВидео

06:15

Тюрьма народов по-русски: пытки и смерть азербайджанцев в Екатеринбургемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми, которые едят мороженое

05:15

Как отмыть очень жирную вытяжку: одно простое средство спасет ситуацию

04:27

Будет вкуснее консервированной из магазина: как заморозить кукурузу на зиму

04:14

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в БеларусиВидео

04:00

Легкость и любовь постучатся в дверь: шести знакам зодиака повезет 30 августа

03:33

Гороскоп на завтра 31 августа: Близнецам - грандиозный успех, Девам - подстава

02:30

Европе грозит "вечная мерзлота": атлантическое течение на грани коллапса

01:47

Этим мужчинам всегда везет в любви: 4 знака зодиака, покоряющие сердца без усилий

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять