Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

По народным поверьям 30 августа запрещается спорить, ревновать и обижаться, так как это может обернуться семейными ссорами.

https://glavred.info/holidays/pochemu-30-avgusta-nelzya-pokupat-novye-veshchi-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10693775.html Ссылка скопирована

30 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Кратко:

Какой церковный праздник 30 августа

С какими молитвами обращаются в этот день

Что нельзя делать 30 августа

В субботу, 30 августа, верующие чествуют святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового. Все они были Константинопольскими патриархами, но в разное время, и каждый сыграл свою роль в укреплении веры. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 августа

30 августа православные вспоминают святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового - патриархов Константинопольских, которые боролись за чистоту веры и защищали Церковь от ересей.

видео дня

Святитель Александр жил в IV веке и служил викарием во времена первого Константинопольского патриарха Митрофана. От его имени Павел посещал Первый Вселенском Соборе в Никее, на котором выступил против ариан. После смерти Митрофана по его завещанию Александра сделали патриархом. Всю жизнь новый патриарх посвятил защите христианства от язычников. Известно также, что Александр имел особую молитвенную силу - как-то во время спора с языческим философом он велел тому замолчать и человек стал немым. Речь к нему вернулась лишь после того, как он признал истинного Бога.

Иоанн Постник жил в VI веке и с юности вел аскетический образ жизни. За воздержание его и прозвали Постником. Иоанна знали также как очень щедрого человека, который всячески помогал бедным. Даже когда он стал патриархом, то продолжал жить крайне скромно и после себя оставил только деревянную постель и грубую одежду.

Святитель Павел Новый был родом с Кипра и стал во главе Константинопольской кафедры в VIII веке, во времена иконоборчества. Он пытался восстановить иконопочитание, за которое тогда сильно наказывали, но не нашел поддержки. Когда Павел понял, что больше ичем не может помочь Церкви, то решил оставить свой престол. Он удалился в монастырь и умер в схиме.

С какими молитвами обращаются в этот день

У святых дня просят укрепления веры, здоровья детям, помощи в семейных делах, бездетные люди обращаются с молитвами о рождении ребенка.

В народе праздник прозвали Александров день. Сегодня, после однодневного поста, принято накрывать богатый стол и звать гостей. На стол обязательно ставят ячневую кашу из зерна нового урожая и каравай, кроме этого, также пекут пироги, готовят овощные, рыбные или мясные блюда.

Считается, что тот, кто попробует кашу в этот день, будет весь год не будет думать о болезнях.

Что нельзя делать 30 августа

Церковь в этот день, как и всегда, порицает злость, ругань, зависть, осуждение. Нельзя быть жадным, затевать месть, отчаиваться, а также не отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней.

По народным поверьям запрещается спорить, ревновать и обижаться, так как это может обернуться семейными ссорами. Среди других запретов: не стоит покупать новые вещи - быстро испортятся, а также считать мелочь до полудня - это к бедности. По народным поверьям, дурные поступки в это день обязательно возвращаются сторицей.

Приметы 30 августа

Погодные приметы дня говорят о предстоящей осени и будущей зиме:

птицы высоко парят и не спешат улетать - к теплой и сухой осени;

много паутины - к ясной и погожей осени;

пчелы запечатывают ульи - чуют раннюю зиму.

По ягодам на рябине также можно определить, каким будет следующий сезон: если ягод много, то жди холодную осень.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред