Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

Юрий Берендий
28 августа 2025, 17:52
2397
Российский безэкипажный морской дрон атаковал украинское военное судно, в результате чего погиб один военный отметил спикер ВМС.
Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки
Удар россиян по кораблю ВМС Украины - появились новые детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

О чем говорится в материале:

  • РФ смогла поразить корабль ВМС Украины
  • Использование БЭКов россиянами было ожидаемым

Российские оккупационные войска с использованием морского безэкипажного дрона смогли поразить судно украинских ВМС. Известно об одном погибшем, есть раненые. О новых деталях инцидента сообщил в эфире Новости.Live спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук подтвердил, что по одному из украинских военных кораблей был нанесен удар, в результате которого погиб один военный. Эту информацию официально предоставили сами ВМС, поскольку она соответствует действительности.

видео дня

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные действия, а еще нескольких моряков мы, по состоянию на сейчас, ищем. Поэтому да, большинство экипажа находится в безопасности, по состоянию на сейчас. Конечно, есть и раненые, которым оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что война неизбежно сопровождается такими событиями, и они случаются не только с врагом. Особенность морской службы заключается в том, что в отличие от суши здесь нет укрытий, поэтому опасность всегда присутствует.

Несмотря на это, украинские моряки продолжают обеспечивать безопасность судоходства. В частности, морской коридор, который имеет критическое значение для экономики Украины и является главным каналом экспорта, продолжает функционировать, несмотря на угрозы.

"Поэтому мы будем выполнять все задачи необходимые для того, чтобы защитить наше побережье. Так или иначе, изменений в паритете с врагом в акватории Азово-Черноморского региона пока не наблюдается", - резюмировал он.

Также в комментарии Lb.ua Плетенчук, комментируя применение россиянами безэкипажных катеров (БЭКов), отметил, что это было ожидаемо, ведь оккупанты пытаются копировать успешный украинский опыт, хотя подобные системы уже и раньше находились на их вооружении. Он добавил, что попытки атак с использованием БЭКов фиксировались и раньше.

"Попытки их применения происходили и раньше, поэтому я не могу сказать, что сейчас как-то резко изменилась ситуация", - пояснил он.

Сколько кораблей Черноморского флота РФ было поражено - позиция эксперта

Как писал Главред, по информации британской стороны, присутствие России в Черном море сократилось до самого низкого уровня за последнее столетие. Военный аналитик и сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что РФ уже потеряла около 35% кораблей Черноморского флота, а ее способность проводить активные действия в акватории фактически сведена к нулю.

По его словам, это соответствует стратегическим целям Великобритании, которая не откажется от защиты своих геополитических интересов в этом важном регионе.

Боевые действия в море - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ. Об этом сообщил спикер флота Дмитрий Плетенчук.

В то же время 28 августа подразделения ГУР МО Украины (Департамент активных действий и спецгруппа "Призраки") атаковали в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма малый ракетный корабль РФ проекта 21631 "Буян-М". Как уточнили в ведомстве, этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми неоднократно обстреливали территорию Украины. Ударом воздушного дрона украинским воинам удалось повредить его радиолокационную станцию.

Тем временем в захваченном Севастополе Россия продолжает перемещать остатки своего флота в Стрелецкую бухту. По данным агентов движения "Атеш", в последнее время акватория почти пуста и используется преимущественно для стоянки буксиров и небольших патрульных катеров. Периодически там отрабатываются учения подразделений по противодиверсионной обороне.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черное море новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:33Экономика
Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

18:14Мир
Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

Последние новости

19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФ

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

Реклама
17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

16:56

УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

Реклама
15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

14:57

"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на КиевФотоВидео

14:40

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:35

Какое слово спрятано на рисунке: только единицы догадаются за 15 секунд

14:29

Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

14:18

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

14:11

Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

13:58

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

13:49

Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

13:46

Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

13:45

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

13:12

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

13:08

С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил пленВидео

13:06

Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

12:50

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:49

Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

Реклама
12:40

Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

12:36

"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

12:27

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

11:54

Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета ФламингоВидео

11:51

Не так, как ожидалось: в Украине в ближайшие месяцы повысят минимальную зарплату

11:34

В Киеве резко возросло количество погибших, много людей под завалами: жуткие деталиФотоВидео

11:20

Не совсем как в сказке: жениха Тейлор Свифт заставили сделать ей предложение

11:15

Удар по НПЗ и важным объектам РФ: в Генштабе рассказали о дерзкой операции

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять