Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

Российский безэкипажный морской дрон атаковал украинское военное судно, в результате чего погиб один военный отметил спикер ВМС.

Удар россиян по кораблю ВМС Украины - появились новые детали

Российские оккупационные войска с использованием морского безэкипажного дрона смогли поразить судно украинских ВМС. Известно об одном погибшем, есть раненые. О новых деталях инцидента сообщил в эфире Новости.Live спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук подтвердил, что по одному из украинских военных кораблей был нанесен удар, в результате которого погиб один военный. Эту информацию официально предоставили сами ВМС, поскольку она соответствует действительности.

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные действия, а еще нескольких моряков мы, по состоянию на сейчас, ищем. Поэтому да, большинство экипажа находится в безопасности, по состоянию на сейчас. Конечно, есть и раненые, которым оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что война неизбежно сопровождается такими событиями, и они случаются не только с врагом. Особенность морской службы заключается в том, что в отличие от суши здесь нет укрытий, поэтому опасность всегда присутствует.

Несмотря на это, украинские моряки продолжают обеспечивать безопасность судоходства. В частности, морской коридор, который имеет критическое значение для экономики Украины и является главным каналом экспорта, продолжает функционировать, несмотря на угрозы.

"Поэтому мы будем выполнять все задачи необходимые для того, чтобы защитить наше побережье. Так или иначе, изменений в паритете с врагом в акватории Азово-Черноморского региона пока не наблюдается", - резюмировал он.

Также в комментарии Lb.ua Плетенчук, комментируя применение россиянами безэкипажных катеров (БЭКов), отметил, что это было ожидаемо, ведь оккупанты пытаются копировать успешный украинский опыт, хотя подобные системы уже и раньше находились на их вооружении. Он добавил, что попытки атак с использованием БЭКов фиксировались и раньше.

"Попытки их применения происходили и раньше, поэтому я не могу сказать, что сейчас как-то резко изменилась ситуация", - пояснил он.

Сколько кораблей Черноморского флота РФ было поражено - позиция эксперта

Как писал Главред, по информации британской стороны, присутствие России в Черном море сократилось до самого низкого уровня за последнее столетие. Военный аналитик и сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что РФ уже потеряла около 35% кораблей Черноморского флота, а ее способность проводить активные действия в акватории фактически сведена к нулю.

По его словам, это соответствует стратегическим целям Великобритании, которая не откажется от защиты своих геополитических интересов в этом важном регионе.

Боевые действия в море - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ. Об этом сообщил спикер флота Дмитрий Плетенчук.

В то же время 28 августа подразделения ГУР МО Украины (Департамент активных действий и спецгруппа "Призраки") атаковали в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма малый ракетный корабль РФ проекта 21631 "Буян-М". Как уточнили в ведомстве, этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми неоднократно обстреливали территорию Украины. Ударом воздушного дрона украинским воинам удалось повредить его радиолокационную станцию.

Тем временем в захваченном Севастополе Россия продолжает перемещать остатки своего флота в Стрелецкую бухту. По данным агентов движения "Атеш", в последнее время акватория почти пуста и используется преимущественно для стоянки буксиров и небольших патрульных катеров. Периодически там отрабатываются учения подразделений по противодиверсионной обороне.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

