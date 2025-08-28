УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

В Госэтнополитики подтвердили, что УПЦ (МП) имеет прямые связи с РПЦ, что открывает путь к ограничению ее деятельности и потере имущества в Украине.

https://glavred.info/ukraine/upc-mp-oficialno-priznali-svyazannoy-rpc-chto-zhdet-cerkov-dalshe-i-budet-li-zapret-10693514.html Ссылка скопирована

Прекратят ли деятельность УПЦ МП в Украине после доказательства связей с РПЦ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

УПЦ МП признала аффилированной с РПЦ

Госэнтополитики готовит обращение в суд о прекращении деятельности УПЦ МП

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести официально подтвердила, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) является структурой, связанной с Российской православной церковью. Соответствующее заявление было обнародовано 28 августа.

Перед этим ведомство провело исследование, которое показало наличие связей Киевской митрополии с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена. Такие обстоятельства являются нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". В результате митрополии было направлено предписание с требованием устранить нарушения.

видео дня

"В своем письме Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание", - говорится в сообщении.

Поскольку оснований для признания предписания ошибочным или его отзыва не нашлось, а нарушения остались неустраненными, Госслужба приняла решение признать Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ.

Как отметил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, следующим шагом после этого станет расторжение соглашений по пользованию имуществом и обращение в суд с требованием отмены регистрации и прекращения деятельности УПЦ МП на территории Украины.

"Наконец это сделано и в юридической плоскости: доказано, что Московский патриархат - это Московский патриархат. Даже когда его скрывают за украинской вывеской", - написал он.

Что дальше ждет УПЦ МП

Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", после принятия решения, УПЦ (МП), которую признали связанной с РПЦ, через 60 дней потеряет право пользоваться государственным и коммунальным имуществом - храмы, монастыри и другие помещения придется освободить, ведь все договоры аренды или пользования автоматически прекращаются, передает Интерфакс.

Госэтнополитики сообщает органам власти и владельцам имущества о необходимости расторгнуть соглашения с УПЦ МП.

Согласно закону, решения государственных органов относительно права собственности и пользования культовыми сооружениями и имуществом могут быть обжалованы как в административном порядке согласно закону "Об административной процедуре", так и в суде.

Также Госэтнополитики имеет право обратиться в суд с иском о ликвидации религиозной организации.

При этом, религиозная организация, которая признана аффилированной с иностранной структурой, деятельность которой запрещена в Украине, может в любой момент подать в Госэтнополитики заявление об отзыве такого решения. Это возможно в случае, если оно самостоятельно устранило признаки аффилированности. К заявлению обязательно прилагается отчет об устранении нарушений с соответствующими подтверждающими документами.

Почему УПЦ МП оказалась на распутье - мнение эксперта

Как писал Главред, хотя крайний срок для устранения УПЦ МП признаков аффилированности с Россией установлен на 18 августа, резких шагов от церкви ждать не стоит. Она не готова к открытому разрыву с Московским патриархатом и, вероятно, будет пытаться выиграть время, надеясь на завершение войны и изменение политических условий. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов.

По его словам, до 18 августа изменений не произойдет, ведь за такой короткий период УПЦ физически не успеет изменить свой статус даже при условии искреннего желания. Теоретически митрополит Онуфрий может созвать собор и сделать определенные заявления, но пока прогнозировать развитие событий трудно.

"Полного разрыва с РПЦ однозначно не будет, потому что УПЦ не хочет попасть в раскол, а епископы - быть наказанными со стороны Московской патриархии. Именно поэтому резких шагов в сторону автокефалии, которых от УПЦ требует государство, она не сделает", - указывает он.

Запрет УПЦ МП в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о прекращении украинского гражданства Ореста Березовского, который более известен как деятель УПЦ МП Онуфрий. Об этом сообщили в СБУ. Выяснилось, что митрополит добровольно получил гражданство страны-агрессора России еще в 2002 году и скрывал это от уполномоченных органов власти до сих пор, пользуясь статусом гражданина Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского). По его словам, мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности аффилированных с Москвой церквей. Как неоднократно писали СМИ, речь идет, в частности, о запрете УПЦ Московского патриархата. Соответствующее сообщение появилось на сайте парламента 24 августа 2024 года.

Другие новости:

Запрет УПЦ МП в Украине Запрет УПЦ МП в Украине начал действовать после того, как Верховная Рада в августе 2024 года проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно этому законопроекту, должна быть прекращена деятельность УПЦ МП. Еще до принятия этого закона в Украине началась борьба с московским патриархатом. Так, с начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную Церковь Украины перешло 214 религиозных общин. А во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред