"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

Определен фильм, который представит Украину на "Оскаре-2026" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Украинский оскаровский Комитет выбрал киноленту "2000 метров до Андреевки" для участия в премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщил Украинский оскаровский комитет.

Документальный фильм является новой работой Мстислава Чернова, режиссера картины "20 дней в Мариуполе", которая в 2024 году получила "Оскар" как лучший документальный фильм. Тогда же Чернов стал первым украинским режиссером, чьей ленте удалось дойти до номинации в категории "Лучший международный полнометражный фильм":

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт - хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь", - говорится в сообщении.

Из восьми поданных на рассмотрение заявок среди других были ленты "Буча" Станислава Тиунова, "Дівія" Дмитрия Грешко, "Обережно! Життя триває" Антона Штуки, "Одного літа в Україні" Владимира Тихого, "Підйомна сила" Александра Стратиенко, "Степне" Марины Вроды и "Стрічка часу" Екатерины Горностай.

Чернов отметил, что снова представлять Украину на престижной премии - большая честь для него. По его словам, команда сделает все возможное, чтобы голоса Украины и ее защитников были услышаны.

"Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, - говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", - сказал он.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки" Лента рассказывает о крошечном поселке Андреевка в десяти километрах от Бахмута, который стал ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью штурмовую бригаду от освобождения села отделяет всего два километра лесополосы, усеянной минами, где окопался враг. Бойцы, когда-то гражданские, преодолевают этот путь, чтобы вернуть Украине ее территории. Оператором фильма стал документальный фотограф Александр Бабенко. Продюсерами работали Мишель Майснер и Рейни Аронсон-Рат, музыкальное сопровождение создал двукратный лауреат "Грэмми" Сэм Слейтер. Мировая премьера фильма состоялась 23 января 2025 года на кинофестивале "Сандэнс". На этом кинофестивале Мстислав Чернов получил награду за режиссуру в категории "Иностранный документальный фильм". На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг свежести 95% и оценку 8,3/10 на основе 20 рецензий критиков.

