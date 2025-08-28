Укр
"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на Киев

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2025, 16:45
123
Россияне ударили по Киеву ракетами и дронами. Среди погибших есть дети.
Песков, удар по Киеву
В РФ цинично прокомментировали удары по Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала Киев дронами и ракетами
  • В результате атаки погибли мирные люди, среди них есть дети
  • Песков цинично назвал успешными удары по Киеву

Россияне атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. В результате атаки погибли почти 20 человек, еще под завалами остаются люди. Но Кремль продолжает цинично говорить о "достижении целей". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков еще и заговорил о мире.

Он акцентировал на то, что "военная спецоперация" продолжается, а россияне "выполнят свои задачи". Удары по Киеву, которые повлекли за собой гибель людей, в том числе и детей, Песков называет "успешными".

видео дня

"Специальная военная операция продолжается. Вы видите, что так же продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры? Причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и около военной инфраструктуре. Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается", - сказал он.

  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС

При этом подопечный Путина начал говорить о том, что Россия "заинтересована в продолжении переговоров".

"Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - добавил он.

Смотрите видео с циничным заявлением Пескова об ударах по Киеву:

песков
Песков отреагировал на удары по Киеву / фото: скриншот

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

