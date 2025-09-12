РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

Оккупанты атаковали Сумскую область двумя беспилотниками, а затем ударили ракетами.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-raketami-po-zhilomu-sektoru-na-sumshchine-est-ranenye-i-pogibshie-10697405.html Ссылка скопирована

РФ нанесла удар по Сумщине / Коллаж Главред, фото sumy.gp.gov.ua

Главное:

РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Сумской области

В результате атаки россиян трое погибших и пятеро раненых

Армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Сумской области в пятницу, 12 сентября, в результате есть погибшие и раненые мирные жители.

Как сообщает Сумская областная прокуратура, рано утром оккупанты атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в Сумах, в результате погиб 65-летний охранник предприятия.

видео дня

/ Инфографика: Главред

Чуть позднее россияне ударили тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Битицкого старостинского округа Сумской общины.

"В результате атаки оккупантов погибли два человека, одному из которых 67 лет, лицо другого устанавливается. Ранены по меньшей мере 5 человек", - отмечается в сообщении.

/ sumy.gp.gov.ua

Как уточнил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в атакованном селе есть разрушения и повреждения в жилом секторе.

Массированные удары по Украине: мнение эксперта

Россия, как страна-агрессор, продолжает осуществлять масштабные удары по территории Украины, сообщил генерал Игорь Романенко, занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВСУ в 2006–2010 годах. По его словам, несмотря на снижение интенсивности — менее 500 дронов и около 50 ракет разных типов — противник всё же способен осуществлять такие атаки. "Противник не прекратит накопление ракет и беспилотников", — отметил он.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар. Утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Напомним, ранее стали известны новые подробности ракетного удара РФ по Киеву. БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Оккупанты применили в том числе и реактивные дроны. Через несколько часов после атаки дронов оккупанты ударили еще и ракетами.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред