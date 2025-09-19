США могут добить экономику РФ: раскрыт сценарий "медленного удушения"

Вашингтон мог бы ввести много действенных санкций против РФ, считает Андрей Новак.

США могут ввести новые санкции / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Новака:

США могут действовать опосредованно – через крупнейших покупателей энергоресурсов РФ

США могли бы ввести много действенных санкций – и прямых, и косвенных

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, к каким практическим действиям в отношении России могут прибегнуть США и Европа, или угрозы санкциями останутся словами.

В интервью Главреду он напомнил о том, что объемы товарооборота между США и Россией очень незначительны и поэтому американцы даже не предлагают прямых санкций против России, зато предлагают опосредованные – против третьих стран, в частности Китая и Индии.

"Если действовать опосредованно – через крупнейших покупателей российских энергоресурсов, коими являются Китай и Индия, это был бы эффективный шаг. Но его еще должны сделать США", - говорит эксперт.

Он также напомнил о том, что президент США требует действий от Европы, прежде всего, чтобы те европейские страны, которые до сих пор покупают российские энергоносители, прекратили это делать.

"Таких европейских стран немного, в частности, Словакия, Венгрия, Чехия. Это требование Трампа выглядит вполне справедливым, поскольку война происходит именно на европейском континенте, и именно страны Европы атакует Россия. Но при этом Европа продолжает покупать российские энергоносители, подпитывая Россию, что помогает ей дальше вести войну", - указал аналитик.

По его словам, при наличии политического желания США могли бы ввести много действенных санкций – и прямых, и косвенных, в частности санкции, касающиеся банковского и энергетического секторов РФ.

"Какими могут быть американские энергетические санкции, если США не покупают российские нефть и газ? Оборудование, техника, инструменты, программное обеспечение в энергетике в основном американские. Полный запрет на продажу России любой техники и оборудования будет серьезным ударом по российской экономике, особенно сейчас, когда Украина так эффективно наносит удары по российским энергетическим объектам. Если полностью отрезать Россию от возможности импортировать оборудование, это будет болезненным ударом, потому что она не сможет восстанавливать то, что сейчас ВСУ успешно уничтожают или выводят из строя", - добавил Новак.

Санкции против РФ: инсайд из Вашингтона

Европейским лидерам удалось донести до президента США Дональда Трампа мысль о том, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны с Украиной.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников, для проведения переговоров в Вашингтон была отправлена представительная техническая делегация от Европейского союза.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

