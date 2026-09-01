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Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд

Руслана Заклинская
1 сентября 2026, 22:10
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Кошки на картинке легко привлекают внимание, но настоящая задача состоит в том, чтобы как можно быстрее найти среди них спрятанную рыбку.
Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд
Нужно найти рыбку среди кошек / Фото: Cats.com

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В новом тесте задача усложняется большим количеством похожих друг на друга кошек и игрушек.

Как пишет The Sun, среди кошек нужно найти рыбку. На выполнение задания дается всего 12 секунд.

На первый взгляд изображение кажется довольно однородным. На нем много кошек, клубков пряжи, игрушечных мышей и других деталей, из-за чего нужный объект легко пропустить.

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Для начала установите таймер на 12 секунд и внимательно рассмотрите картинку. Постарайтесь не задерживать взгляд на одном месте и постепенно просматривайте всё изображение.

Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд
Нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд / Фото: Cats.com

Если вам не удалось заметить рыбку за отведенное время, не спешите расстраиваться. Головоломка специально создана так, чтобы спрятать нужный объект среди большого количества похожих деталей.

Такие задания могут быть интересным упражнением для концентрации, внимания и наблюдательности. В то же время подобные тесты не являются научным способом определения IQ или остроты зрения, а прежде всего развлечением и проверкой внимательности.

Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Cats.com

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было находить спрятанные предметы или различия за ограниченное время. Например, найти число 60 среди шестерок за 5 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в головоломке, где нужно было найти собаку среди овец за 9 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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