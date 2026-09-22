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СМИ сообщили о смерти Людмилы Янукович: как жила первая леди "беглого"

Алена Кюпели
22 сентября 2026, 15:07
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Людмила Янукович пережила смерть сына, бегство из Украины и предательство своего мужа.
Людмила Янукович, возможно, скончалась в РФ
Людмила Янукович, возможно, скончалась в РФ / Коллаж Главред, фото Інше ТВ, смислі

Вчера, 21 сентября стало известно о том, что бывшая жена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, 76-летняя Людмила Янукович, вероятно, скончалась в июне в России. Об этом сообщило Телевидение Торонто.

Первая леди Украины времен президентства "легитимного" Виктора Януковича всегда оставалась одной из самых закрытых фигур в украинской политике, а её личная жизнь - предметом постоянного интереса.

Брак с Виктором Януковичем: формальный союз и раздельная жизнь

Виктор Янукович и Людмила познакомились ещё в молодости в Енакиево. Их брак длился десятилетиями, однако со временем отношения изменились.

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Несмотря на официальный статус супругов, известно, что они фактически жили отдельно. Кроме того, СМИ еще тогда писали, что у Януковича была гражданская партнёрша.

Тем не менее развод оформлен не был - формально они оставались семьей, а сам Янукович жил со своей домработницей.

Виктор и Людмила Янукович с детьми
Виктор и Людмила Янукович с детьми / Фото КП

Кто такая Людмила Янукович

Людмила Янукович родилась в 1949 году в Енакиево. Позже она получила образование инженера-строителя и работала на промышленном предприятии.

Людмила Янукович на Майдане
Людмила Янукович на Майдане / Фото УНИАН

Широкую известность получила в 2004 году после резонансного выступления во время Оранжевой революции. Тогда ее фраза о "наколотых" апельсинах стала мемом. С нее не смеялись только ленивые, настолько абсурдными были ее высказывания.

Людмила Янукович с детьми
Людмила Янукович с детьми / Фото УНИАН

Дети и семейные трагедии Людмилы Янукович

У Виктора и Людмилы Янукович было двое сыновей: Александр и Виктор. Старший сын Александр стал бизнесменом, а младший - народным депутатом. Он славился своим роскошным образом жизни.

Главной трагедией Людмилы Янукович стала гибель младшего сына: он погиб в 2015 году в террористической России на Байкале, провалившись под лёд на автомобиле.

22 марта появились противоречивые сообщения о гибели Януковича-младшего на озере Байкал в России.

Могила Виктора Януковича в Крыму
Могила Виктора Януковича в Крыму / Фото КП

Российские СМИ со ссылкой на МЧС России утверждали, что в ДТП на Байкале умер москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года. В то же время те же источники указывали, что фамилия "Давыдова" до заключения брака с Виктором Федоровичем Януковичем имела его жена Людмила Янукович. 23 марта Партия регионов официально подтвердила гибель сына бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Эта потеря сильно повлияла на всю семью и фактически стала переломным моментом в жизни Людмилы.

Людмила Янукович на кладбище
Людмила Янукович на кладбище / Фото из открытых источников

Где жила Людмила Янукович после 2014 года

После бегства Виктора Януковича из Украины в 2014 году, сам экс-президент переехал в Россию. Людмила, по данным СМИ, жила отдельно - в Крыму.

Она практически исчезла из публичного пространства и не давала интервью.

Теперь же ряд СМИ сообщили о том, что ее не стало этим летом в РФ.

Ранее Главред узнал, что бывший президент Украины теперь проживает в стране-агрессоре России, уже имеет новое "Межигорье" и даже новое имя в паспорте.

Автор расследования Анатолий Остапенко рассказал, что благодаря анализу российских государственных реестров, слитых баз данных, сведений об авиаперелетах, телефонных номеров и публикаций в соцсетях удалось установить, что Янукович теперь пользуется документами на имя Олега Николаевича Леонова.

Также у беглеца есть новый элитный дом в Сочи. Этот объект находится под круглосуточной усиленной охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

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О персоне: Людмила Янукович

Людмила Янукович - бывшая украинская инженер, занимавшая пост первой леди Украины с 2010 по 2014 год, будучи женой президента Виктора Януковича. В 1971 году Людмила вышла замуж за Виктора Януковича. В феврале 2017 года Виктор Янукович заявил, что они развелись после 45 лет брака. У них было двое сыновей, Александр и Виктор; младший Виктор был членом парламента Украины с 2006 по 2014 год и погиб в 2015 году.

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