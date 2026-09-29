Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Вы узнаете:
- Что делать с орехом осенью для защиты от болезней
- Как правильно обрезать грецкий орех перед зимой
- Зачем мульчировать почву под орехом осенью
Осень для грецкого ореха - это период, когда правильный уход определяет здоровье дерева и качество будущего урожая. После сбора плодов под кроной часто остаются опавшие орехи, оболочки и листья, которые становятся местом зимовки вредителей и возбудителей болезней.
Главред расскажет, что стоит сделать с грецким орехом перед зимой.
Что делать с орехом осенью
Прежде всего рекомендуем внимательно осмотреть землю под орехом. Все опавшие плоды, особенно те, что почернели или сгнили, нужно собрать и вынести с участка. В таких орехах часто развиваются личинки ореховой мухи Rhagoletis completa, пишет Agroinform. Они падают на землю, прячутся в почве и зимуют там, чтобы весной снова распространиться. То же самое касается шелухи и листьев - их также стоит убрать. В компост эти остатки класть нельзя, ведь он станет зараженным и непригодным.
Как правильно обрезать орех
Когда листва уже опала, хорошо видны сухие, поврежденные или больные ветки. Именно тогда стоит провести санитарную обрезку. Делать это нужно в сухую погоду, чтобы срезы быстрее заживали и не становились воротами для инфекций. Такая обрезка помогает дереву легче пережить зиму и снижает риск распространения болезней.
Мульчирование почвы
После уборки и обрезки землю под орехом можно покрыть слоем качественной мульчи. Она защитит корни от резких перепадов температуры и поможет дольше удерживать влагу. Важно только не насыпать материал вплотную к стволу, чтобы избежать загнивания.
Важный нюанс
Стоит помнить, что даже тщательная уборка не гарантирует полной защиты от всех болезней. Например, бактерия, вызывающая бактериоз грецкого ореха, зимует преимущественно в инфицированных почках. Поэтому весной дерево все равно нужно внимательно осматривать, особенно после влажной зимы.
Читайте также:
- Осенний компост созреет в разы быстрее: что нужно добавить в кучу
- Осенняя уборка сада: почему идеальный порядок может навредить
- Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года: самые благоприятные дни для большого урожая
Об источнике: Agroinform.hu
Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред