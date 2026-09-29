Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

По окончании плодоношения грецкий орех нуждается в нескольких простых процедурах, которые помогут дереву лучше перезимовать.

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Что делать с орехами осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать с орехом осенью для защиты от болезней

Как правильно обрезать грецкий орех перед зимой

Зачем мульчировать почву под орехом осенью

Осень для грецкого ореха - это период, когда правильный уход определяет здоровье дерева и качество будущего урожая. После сбора плодов под кроной часто остаются опавшие орехи, оболочки и листья, которые становятся местом зимовки вредителей и возбудителей болезней.

Главред расскажет, что стоит сделать с грецким орехом перед зимой.

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Что делать с орехом осенью

Прежде всего рекомендуем внимательно осмотреть землю под орехом. Все опавшие плоды, особенно те, что почернели или сгнили, нужно собрать и вынести с участка. В таких орехах часто развиваются личинки ореховой мухи Rhagoletis completa, пишет Agroinform. Они падают на землю, прячутся в почве и зимуют там, чтобы весной снова распространиться. То же самое касается шелухи и листьев - их также стоит убрать. В компост эти остатки класть нельзя, ведь он станет зараженным и непригодным.

Как правильно обрезать орех

Когда листва уже опала, хорошо видны сухие, поврежденные или больные ветки. Именно тогда стоит провести санитарную обрезку. Делать это нужно в сухую погоду, чтобы срезы быстрее заживали и не становились воротами для инфекций. Такая обрезка помогает дереву легче пережить зиму и снижает риск распространения болезней.

Что любит и чего не любит грецкий орех / Инфографика: Главред

Мульчирование почвы

После уборки и обрезки землю под орехом можно покрыть слоем качественной мульчи. Она защитит корни от резких перепадов температуры и поможет дольше удерживать влагу. Важно только не насыпать материал вплотную к стволу, чтобы избежать загнивания.

Важный нюанс

Стоит помнить, что даже тщательная уборка не гарантирует полной защиты от всех болезней. Например, бактерия, вызывающая бактериоз грецкого ореха, зимует преимущественно в инфицированных почках. Поэтому весной дерево все равно нужно внимательно осматривать, особенно после влажной зимы.

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