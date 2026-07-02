Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

Рецепт сытного завтрака, на приготовление которого не нужно тратить много времени.

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Рецепт сытного завтрака из яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Омлет - классический вариант завтрака. Но со временем он может надоесть. Поэтому отличной альтернативой станет более сытный вариант завтрака из трех яиц и лаваша.

Главред узнал, что рецептом этого блюда, которое готовится всего 10 минут, в TikTok поделилась украинская блогерша Галина.

Завтрак из трёх яиц - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Лаваш

Яйца 3 шт.

Молоко 20–30 мл

Ветчина

Помидор

Твёрдый сыр

Зелень

Масло

Специи

Простые завтраки / Инфографика: Главред

Лаваш нарезаем тонкими полосками и выкладываем одним слоем на разогретую и смазанную маслом сковороду. Затем взбиваем вилкой яйца, смешиваем с молоком, солью, перцем и любимыми специями.

Вливаем яичную смесь на сковороду. Добавляем нарезанные мелкими кубиками ветчину, помидор и натертый сыр. Жарим блюдо под крышкой на слабом огне до готовности. В конце посыпаем завтрак зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом завтрака:

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Об авторе: lypovva lypovva - страница в TikTok украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

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