Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

Омлет - классический вариант завтрака. Но со временем он может надоесть. Поэтому отличной альтернативой станет более сытный вариант завтрака из трех яиц и лаваша.
Главред узнал, что рецептом этого блюда, которое готовится всего 10 минут, в TikTok поделилась украинская блогерша Галина.
Завтрак из трёх яиц - рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш
- Яйца 3 шт.
- Молоко 20–30 мл
- Ветчина
- Помидор
- Твёрдый сыр
- Зелень
- Масло
- Специи
Лаваш нарезаем тонкими полосками и выкладываем одним слоем на разогретую и смазанную маслом сковороду. Затем взбиваем вилкой яйца, смешиваем с молоком, солью, перцем и любимыми специями.
Вливаем яичную смесь на сковороду. Добавляем нарезанные мелкими кубиками ветчину, помидор и натертый сыр. Жарим блюдо под крышкой на слабом огне до готовности. В конце посыпаем завтрак зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом завтрака:
@lypovva ?Ингредиенты: -лаваш -яйца 3 шт -молоко 20-30 мл -ветчина -помидоры -твердый сыр -свежая зелень -растительное масло -соль, перец, специи по вкусу ?Приготовление: Лаваш нарежьте тонкими полосками и выложите в один слой на разогретую, смазанную маслом сковороду. Влейте яйца, смешанные с молоком, солью, перцем и специями. Выложите ветчину, помидоры, сыр или любую другую начинку по желанию. Жарьте на маленьком огне под крышкой до готовности. В конце посыпьте свежей зеленью. Приятного аппетита! #омлет#лаваш#омлетславашем#завтрак#готовимсдушой♬ Etouffe - Music by Sonny
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Об авторе: lypovva
lypovva - страница в TikTok украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
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