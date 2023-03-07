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Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентов

7 марта 2023, 14:26
Невероятный и простой рецепт омлета Пуляр. Как готовить вкусный и пышный омлет на сковороде из 3 ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Французская
Омлет Пуляр рецепт, пышный омлет рецепт
Омлет Пуляр рецепт, пышный омлет рецепт / ua.depositphotos.com

Уникальный омлет Пуляр, который родом из Франции готовят не все. Вкуснейший и нежный рецепт завтрака, который восхитит ваших родных.

Готовить такой омлет проще простого. Понадобится всего несколько ингредиентов. Жарить лучше всего омлет на оливковом масле.

Кулинарный шедевр за 10 минут на сковороде.

видео дня

Омлет Пуляр - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 4-5 шт
  • Масло сливочное или оливковое
  • Соль и специи - по вкусу

Яйца должны быть холодными. Помыть под прохладной водой.

Очень аккуратно отделяем белки от желтков.

Если в белки попало немного желтка, омлет Пуляр не получится. Белки просто не смогут хорошо взбиться.

Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу.

Взбить желтки их аккуратно вилкой.

Белки перелить в чистую чашу и взбивать в плотную пышную пену не менее 5-6 минут.

Сковороду разогреть с оливковым или сливочным маслом. Выливаем желтки и обжариваем 1 минуту, чтобы получился тонкий блинчик.

Силиконовой лопаткой перекладываем в сковороду белки и распределяем красиво.

Накрываем омлет Пуляр крышкой на 3-4 минуты.

Сковорода должна стоять исключительно на минимальном огне.

Открываем крышку и нажимаем силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.

Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с овощами или вкусным рисом.

Пошаговый видео рецепт, как готовить омлет Пуляр

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