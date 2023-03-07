Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентов

Невероятный и простой рецепт омлета Пуляр. Как готовить вкусный и пышный омлет на сковороде из 3 ингредиентов.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Порции Порции 2 порции Кухня Кухня Французская

Омлет Пуляр рецепт, пышный омлет рецепт / ua.depositphotos.com

Уникальный омлет Пуляр, который родом из Франции готовят не все. Вкуснейший и нежный рецепт завтрака, который восхитит ваших родных.

Готовить такой омлет проще простого. Понадобится всего несколько ингредиентов. Жарить лучше всего омлет на оливковом масле.

Кулинарный шедевр за 10 минут на сковороде.

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Омлет Пуляр - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4-5 шт

Масло сливочное или оливковое

Соль и специи - по вкусу

Яйца должны быть холодными. Помыть под прохладной водой.

Очень аккуратно отделяем белки от желтков.

Если в белки попало немного желтка, омлет Пуляр не получится. Белки просто не смогут хорошо взбиться.

Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу.

Взбить желтки их аккуратно вилкой.

Белки перелить в чистую чашу и взбивать в плотную пышную пену не менее 5-6 минут.

Сковороду разогреть с оливковым или сливочным маслом. Выливаем желтки и обжариваем 1 минуту, чтобы получился тонкий блинчик.

Силиконовой лопаткой перекладываем в сковороду белки и распределяем красиво.

Накрываем омлет Пуляр крышкой на 3-4 минуты.

Сковорода должна стоять исключительно на минимальном огне.

Открываем крышку и нажимаем силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.

Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с овощами или вкусным рисом.

Пошаговый видео рецепт, как готовить омлет Пуляр

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