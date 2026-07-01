Рецепт идеального ужина из цветной капусты – готовится 20 минут

Летом из-за жары на ужин часто хочется есть более легкие блюда. В таком случае на помощь придет рецепт шикарного блюда из цветной капусты, которое готовится считанные минуты.
Главред узнал, что обо всех секретах приготовления ужина из цветной капусты в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.
Ужин из цветной капусты - рецепт
Ингредиенты:
- Цветная капуста 500 г
- Яйца 3 шт.
- Сыр 80–100 г
- Растительное масло 1–2 ст. л.
- Соль
- Перец
Разделяем цветную капусту на небольшие соцветия и варим в подсоленной воде 5–7 минут. Затем обжариваем капусту на разогретой и смазанной маслом сковороде в течение 3–5 минут.
После этого выливаем на сковороду взбитые яйца с солью и перцем и посыпаем блюдо сыром. Готовим капусту еще 5–7 минут на небольшом огне, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Идея ужина на каждый день ? Сохраняйте, потому что это очень вкусно! Ингредиенты: 500 г цветной капусты 3 яйца 80–100 г твёрдого сыра 1–2 ст. л. растительного масла соль, перец - по вкусу зелень - по вкусу Приготовление: 1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. 2. Отварите в подсоленной воде 5–7 минут или приготовьте на пару до полуготовности. 3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте капусту 3–5 минут до появления легкой золотистой корочки. 4. Яйца взбейте вилкой с солью и перцем. 5. Залейте капусту яйцами, равномерно распределив смесь по сковороде. 6. Посыпьте тёртым сыром, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 5–7 минут, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится. Приятного аппетита ? #ужин#капуста#рецепты#завтрак#быстрыерецепты♬ som original - Dj Bruxo o Original !!!
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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