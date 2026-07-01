Рецепт идеального ужина из цветной капусты – готовится 20 минут

Рецепт ужина из капусты, который понравится всем.

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Рецепт изысканного блюда из цветной капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Летом из-за жары на ужин часто хочется есть более легкие блюда. В таком случае на помощь придет рецепт шикарного блюда из цветной капусты, которое готовится считанные минуты.

Главред узнал, что обо всех секретах приготовления ужина из цветной капусты в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.

Ужин из цветной капусты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Цветная капуста 500 г

Яйца 3 шт.

Сыр 80–100 г

Растительное масло 1–2 ст. л.

Соль

Перец

Разделяем цветную капусту на небольшие соцветия и варим в подсоленной воде 5–7 минут. Затем обжариваем капусту на разогретой и смазанной маслом сковороде в течение 3–5 минут.

После этого выливаем на сковороду взбитые яйца с солью и перцем и посыпаем блюдо сыром. Готовим капусту еще 5–7 минут на небольшом огне, пока яйца не схватятся, а сыр не расплавится.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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