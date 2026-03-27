Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

Важно следить за техническим состоянием автомобиля, говорят эксперты.

Названы способы экономии на топливе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Несколько простых привычек помогут тратить меньше топлива

Из-за роста цен на бензин и дизель многие автомобилисты ищут способы сократить расходы.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько простых привычек, которые помогут тратить меньше топлива, пишет Express.

Во-первых, стоит отслеживать стоимость топлива на разных заправках и выбирать наиболее выгодные варианты. Разница в цене может быть заметной даже в пределах одного города.

Также полезно реже садиться за руль без необходимости и объединять несколько дел в одну поездку. Чем меньше коротких и спонтанных выездов — тем ниже расход.

Некоторые специалисты советуют заправляться в прохладное время суток, поскольку топливо в этот момент чуть плотнее. Экономия будет небольшой, но в сочетании с другими методами она может иметь значение.

Стиль вождения тоже играет важную роль. Плавное ускорение, отказ от резких торможений и умеренная скорость позволяют значительно снизить потребление топлива. На трассе наиболее экономичным считается спокойный режим движения без перегазовок.

Наконец, важно следить за техническим состоянием автомобиля, особенно за давлением в шинах. Недостаточно накачанные колёса увеличивают сопротивление и заставляют двигатель работать интенсивнее, что напрямую влияет на расход топлива.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

