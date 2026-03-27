Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

Алексей Тесля
27 марта 2026, 19:45
Важно следить за техническим состоянием автомобиля, говорят эксперты.
Названы способы экономии на топливе

Вы узнаете:

  • Несколько простых привычек помогут тратить меньше топлива
  • Важно следить за техническим состоянием автомобиля, говорят эксперты

Из-за роста цен на бензин и дизель многие автомобилисты ищут способы сократить расходы.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько простых привычек, которые помогут тратить меньше топлива, пишет Express.

Во-первых, стоит отслеживать стоимость топлива на разных заправках и выбирать наиболее выгодные варианты. Разница в цене может быть заметной даже в пределах одного города.

Также полезно реже садиться за руль без необходимости и объединять несколько дел в одну поездку. Чем меньше коротких и спонтанных выездов — тем ниже расход.

Некоторые специалисты советуют заправляться в прохладное время суток, поскольку топливо в этот момент чуть плотнее. Экономия будет небольшой, но в сочетании с другими методами она может иметь значение.

Стиль вождения тоже играет важную роль. Плавное ускорение, отказ от резких торможений и умеренная скорость позволяют значительно снизить потребление топлива. На трассе наиболее экономичным считается спокойный режим движения без перегазовок.

Наконец, важно следить за техническим состоянием автомобиля, особенно за давлением в шинах. Недостаточно накачанные колёса увеличивают сопротивление и заставляют двигатель работать интенсивнее, что напрямую влияет на расход топлива.

Цены на бензин в Украине инфографика
Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:57Мир
"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:39Политика
Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:17Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Последние новости

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре в течение выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

Реклама
19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Реклама
17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

15:33

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

15:27

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

15:26

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

15:19

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

15:08

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

Реклама
14:54

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

14:42

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

14:40

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

14:21

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

13:51

Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который "ломает голову" многимВидео

13:45

К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИФото

13:43

РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

13:12

Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

13:10

Алексей Суханов сделал признание о тайном романе: "Я сейчас люблю"

12:39

Одна категория продуктов подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

