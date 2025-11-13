Шикарный салат из простых ингредиентов - безумно вкусно

Рецепт сытного салата с куриной печенью.

Салат с куриной печенью - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Куриная печень – очень полезный продукт, который богатый на железо, что делает ее отличным выбором для людей, страдающих от анемии или нуждающихся в повышении уровня гемоглобина. Предлагаем вам рецепт вкусного салата с этим ингредиентом.

Кстати, можете приготовить домашний майонез для салата, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат с куриной печенью - рецепт

Ингредиенты:

куриная печень - 500 г

лук — 1 большой

морковь – 2 шт.

консервированный зеленый горошек - 1 банка.

майонез – по вкусу

соль, черный перец - по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

масло — для обжаривания

Куриную печень очистите, залейте водой, добавьте воды, лавровый лист, соль и отварите до готовности. Затем охладите печень и нарежьте соломкой.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле, добавьте соль, немного сахар и дайте остыть.

В миску отправьте печень, овощи, зеленый горошек, добавьте черный молотый перец, майонез и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

