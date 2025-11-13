Шикарный салат из простых ингредиентов - безумно вкусно

Куриная печень – очень полезный продукт, который богатый на железо, что делает ее отличным выбором для людей, страдающих от анемии или нуждающихся в повышении уровня гемоглобина. Предлагаем вам рецепт вкусного салата с этим ингредиентом.
Кстати, можете приготовить домашний майонез для салата, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат с куриной печенью - рецепт
Ингредиенты:
- куриная печень - 500 г
- лук — 1 большой
- морковь – 2 шт.
- консервированный зеленый горошек - 1 банка.
- майонез – по вкусу
- соль, черный перец - по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- масло — для обжаривания
Куриную печень очистите, залейте водой, добавьте воды, лавровый лист, соль и отварите до готовности. Затем охладите печень и нарежьте соломкой.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле, добавьте соль, немного сахар и дайте остыть.
В миску отправьте печень, овощи, зеленый горошек, добавьте черный молотый перец, майонез и все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с куриной печенью:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
