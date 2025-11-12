Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

Рецепт необычного салата, который после первого приготовления станет любимым.

Интересный рецепт вкусного салата из цветной капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если салаты из помидоров и огурцов уже надоели и хочется поразить семью чем-то более интересным, можно приготовить очень необычный и в то же время вкусный салат из цветной капусты.

Главред узнал, как сделать его из пяти простых и доступных ингредиентов. Об этом в TikTok lypovva рассказала украинская блоггер Галина.

Салат из цветной капусты – рецепт

Ингредиенты:

Цветная капуста 200 г

Твердый сыр 40 г

Укроп

Чеснок 1 зубчик

Майонез

Прежде всего, нужно разделить цветную капусту на соцветия, залить кипятком и оставить на 10 минут. Далее режем капусту, добавляем к ней порезанный укроп, натертый сыр и чеснок. Заправляем салат майонезом и по желанию подсаливаем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат из цветной капусты:

Об источнике: lypovva lypovva — TikTok-страница украинской блоггерки по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блоггершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

