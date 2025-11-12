Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

Если салаты из помидоров и огурцов уже надоели и хочется поразить семью чем-то более интересным, можно приготовить очень необычный и в то же время вкусный салат из цветной капусты.
Главред узнал, как сделать его из пяти простых и доступных ингредиентов. Об этом в TikTok lypovva рассказала украинская блоггер Галина.
Салат из цветной капусты – рецепт
Ингредиенты:
- Цветная капуста 200 г
- Твердый сыр 40 г
- Укроп
- Чеснок 1 зубчик
- Майонез
Прежде всего, нужно разделить цветную капусту на соцветия, залить кипятком и оставить на 10 минут. Далее режем капусту, добавляем к ней порезанный укроп, натертый сыр и чеснок. Заправляем салат майонезом и по желанию подсаливаем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат из цветной капусты:
