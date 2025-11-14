Как в детстве: удивительный рецепт самых сочных котлет

Рецепт вкусных и сочных котлет из говядины.

https://glavred.info/recipes/kak-v-detstve-udivitelnyy-recept-samyh-sochnyh-kotlet-10715432.html Ссылка скопирована

Котлеты из говядины - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем рецепт котлет из говядины, которые удивляют своей нежностью и сочностью. Простые секреты, а у вас получится совершенное блюдо на ужин. К таким котлетам рекомендуем подавать картофельное пюре на гарнир и свежие овощи.

Кстати, фарш желательно пропустить через мясорубку дважды, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Котлеты из говядины – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Говядина – 1 кг;

Картофель – 2 шт.;

Лук – 1 шт.;

Соль, перец, любимые специи и растительное масло для жарки

Сливочное масло – 50 г

Говядину пропустите через мясорубку до мелкой консистенции. Лук и картофель натрите на мелкой терке, добавьте к фаршу.

Посолите, поперчите, хорошо все отбейте или же перемешайте миксером с насадкой крюк.

Сформируйте влажными руками котлеты, снова отбивая их.

Обжарьте котлеты на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон и отправьте в кастрюлю.

Добавьте сливочное масло, накройте крышкой и тушите 30 минут на медленном огне.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты из говядины:

Вас может заинтересовать:

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред