Как в детстве: удивительный рецепт самых сочных котлет

Предлагаем рецепт котлет из говядины, которые удивляют своей нежностью и сочностью. Простые секреты, а у вас получится совершенное блюдо на ужин. К таким котлетам рекомендуем подавать картофельное пюре на гарнир и свежие овощи.
Кстати, фарш желательно пропустить через мясорубку дважды, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Котлеты из говядины – рецепт
Ингредиенты:
- Говядина – 1 кг;
- Картофель – 2 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Соль, перец, любимые специи и растительное масло для жарки
- Сливочное масло – 50 г
Говядину пропустите через мясорубку до мелкой консистенции. Лук и картофель натрите на мелкой терке, добавьте к фаршу.
Посолите, поперчите, хорошо все отбейте или же перемешайте миксером с насадкой крюк.
Сформируйте влажными руками котлеты, снова отбивая их.
Обжарьте котлеты на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон и отправьте в кастрюлю.
Добавьте сливочное масло, накройте крышкой и тушите 30 минут на медленном огне.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты из говядины:
Вас может заинтересовать:
- Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклой
- Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцев
- Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готово
О персоне: valya__saenko
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред